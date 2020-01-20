براتشز يُغادر رسميًا منصبه كمديرٍ إداري للفورمولا واحد

سيُغادر الأمريكي منصبه في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري بعد أن شغله لثلاثة أعوام.

وكان براتشز قد انضمّ إلى البطولة عند استحواذ ليبرتي ميديا على الفورمولا واحد في يناير 2017 ونجح في وضع مجموعة تجاريّة واضحة تدير الجوانب التجاريّة للبطولة على عكس الحقبة السابقة.

وكان الأمريكيّ عرّاب عدّة صفقات رعاية للبطولة، إلى جانب إبرامه لعددٍ من صفقات الحقوق التجاريّة الضخمة.

من جهته، قال تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "أود توجيه الشكر إلى شون بالنيابة عن الجميع في الفورمولا واحد على أسلوب إدارته، شغفه وخبرته التي منحنا إياها طوال فترة عمله على مدار السنوات الثلاث الماضية".

وأكمل: "نجح شون في تغيير الجانب التجاري للفورمولا واحد، وتلك شهادة على عمله الذي بتنا نراه في الزخم والنمو الحاليين للأعمال. أنا مسرور بمواصلة شون لعمله كمستشار معنا من منزله في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "سيبقى على الدوام جزءًا من عائلة الفورمولا واحد، وأنا أتطلع قدمًا لنصائحه واستشاراته. أتمنى له الأفضل في مغامراته الجديدة".

أما براتشز، فقال: "كانت السنوات الثلاث الماضية في الفورمولا واحد مذهلة بالنسبة لي. أود توجيه الشكر بشكل شخصي إلى فريق العمل في الفورمولا واحد على الجهود المذهلة والتفاني الرائع، إنهم النخبة".

وأكمل: "أنا واثق من أنهم سيواصلون تقديم الأفضل لجميع المتابعين. أنا فخور لأنني أترك الفورمولا واحد وهي بموقع أفضل من 2017 عندما انضممتُ إلى طاقم العمل".

واختتم: "أعلم أن الأساس الذي وضعناه معًا كفريق سيتواصل لخدمة متابعينا في جميع أنحاء العالم، إضافة للوصول إلى جمهور جديد".