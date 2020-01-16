براتشز يتجه لترك منصب المدير التجاري للفورمولا واحد

تمّ الإعلان عن شغل براتشز المدير التنفيذي السابق لدى شبكة "إي.أس.بي.أن" لمنصب المدير التجاري في الفورمولا واحد عندما استحوذت ليبرتي ميديا على الحقوق التجارية للفورمولا واحد في 2016.

منذ ذلك الحين كان طرفاً من الثلاثي الإداري للمنظمة، إلى جانب تشايس كاري المدير التنفيذي وروس براون المدير الرياضي.

وكان عمله ينصب على تعزيز الموارد المالية للرياضة، خاصة في مجالات تكاليف الاستضافة، الرعاة وعقود البثّ.

وفي وقت لاحق من العام الفائت، بات من شبه الواضح أنّه أراد إمضاء وقت أقل في لندن والسفر لحضور السباقات، مقابل وقت أكبر مع عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال جائزة أبوظبي الكبرى، أكد كاري أن براتشز يعاني بعض المشاكل فيما يتعلق ببقائه فترات طويلة خارج المنزل، وأن مستقبله مطروح للنقاش بعد السباق الختامي للموسم.

حيث قال حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "فيما يتعلق بشون، نحن نتناقش. لم يتم اتخاذ القرار بعد. من الواضح أن شون يعيش نمط حياة معيّن، حيث لديه عائلة في الولايات المتحدة، وهو يعيش في لندن".

وأكمل: "أعتقد أنه يستمتع حقاً بعمله، وبالتجربة ككل. أعتقد أنه متحمس حيال مستقبله، وحيال ما نقوم به. حالياً، لم نحظ بعد بالوقت الكافي للاسترخاء".

واختتم: "لذا، عندما ننهي هذا الأسبوع ونعود إلى لندن، سنحظى بفرصة الكلام والتفكير بالمستقبل. لكننا لم نتخذ بعد أية قرارات".