بداية درامية بعض الشيء لألبون ضمن يومه الأول في ويليامز

استهّل السائق التايلندي - الذي يعود إلى منافسات الفورمولا واحد في 2022 بعد عام من الغياب عن المقاعد الأساسية أمضاه كسائق احتياطي لدى ريد بُل إلى جانب برنامجه في "دي تي ام" - مسيرته مع ويليامز مع زيارة إلى مصنع الفريق في غروف يوم أمس الأربعاء.

مع ذلك، لم تسر الأمور على نحو سلسٍ بشكل كامل، حيث ارتكب ألبون خطأ بينما كان يتجوّل في المصنع.

"لقد أضعت بالفعل مفاتيح سيارتي في يومي الأول، لكننا وجدناها في النهاية، وذلك أمر رائع" قال ألبون معترفًا.

وأضاف: "ظننت أنني تركتها في صينية الطعام، لذلك كنت على وشك البحث عنها في صناديق القمامة، لكن لحسن الحظ أنني وجدتها في أسفل جانب الأريكة في حجرة المحاكاة. لذلك وفّرت على نفسي تلك الرحلة إلى صناديق القمامة".

هذا وأمضى ألبون اليوم في التأقلم مع المناخ العام في المصنع والتعرّف على أعضاء الفريق، كما شعر بالتفاجؤ من مدى اتّساع مصنع غروف.

حيث قال: "البعض يرى ويليامز كفريق محدود، لكن المنظمة شاسعة. ما يزال هنالك الكثير من الأشخاص هنا، من التسويق إلى الانسيابية، ومن المتجر إلى الحسابات، إنه فريق كبير".

وتابع: "لقد رأيت الكثير من الوجوه الجديدة وأثق بأنني سأتذكر أسماء الجميع، ولكن كان من الرائع لقاء الجميع هنا".

وأكمل: "إنه فريق دولي وهنالك الكثير من الأسماء التي لم تعلق في ذهني بعد. بخلاف ذلك، حظيت بفرصة لقاء جانبي من المرآب المتمثل في المهندسين وطاقم العمل على المحاكاة. تعلّمت كيفية العمل وما يمكن أن يسهّل من التواصل فيما بيننا".

هذا ويأمُل ألبون أن يقدّم انطباعًا قويًا ضمن عودته إلى البطولة في هذا الموسم.

فقال: "سيكون ذلك موسمي الثالث في الفورمولا واحد، لكنني أشعر بأنني اكتسبت الكثير من الخبرة خلال ذلك الوقت. لست ذلك الناشئ الذي سيخوض أولى مشاركاته في البطولة، أعلم ما أفعله وما أريده الآن".