فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

"بدأت استعداداتي لعام 2027 الآن": أنتونيللي يتطلّع بالفعل إلى ما بعد لقبه "غير الواقعي" في الفورمولا 1

بعد أربعة أيام حافلة بالأحداث، يقول كيمي أنتونيللي إن تتويجه بلقب الفورمولا 1 لا يزال يبدو أمرًا غير واقعي ولم يستوعبه بعد، لكنه لم يسمح لذلك بصرف انتباهه عن المهمة التي تنتظره.

منشور: 06-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

كان أسبوعًا حافلًا للغاية بالنسبة إلى كيمي أنتونيللي.

فبعد احتفاله بلقبه العالمي الذي حطّم الأرقام القياسية على منصة تتويج سباق جائزة المكسيك الكبرى، حيث حمله لويس هاميلتون وماكس فيرستابن على الأكتاف، إلى جانب الاحتفالات التي أعقبت السباق، نُقل السائق الإيطالي يوم الاثنين إلى العاصمة المكسيكية للوفاء بالتزاماته مع الرعاة.

ثم سافر أنتونيللي جوًا إلى ساو باولو خلال الليل، للمشاركة في لقاء مميز للغاية مع عائلة سينا، تكريمًا لبطل طفولته. وبعد ظهور آخر ضمن التزاماته مع الشركاء، بناءً على طلب شركة بتروناس، الراعي الرئيسي لفريق مرسيدس، عاد أصغر بطل في تاريخ الفورمولا 1 إلى أجواء العمل، حيث تحدث إلى وسائل الإعلام في إنترلاغوس.

وللاقتباس من الشخصية الرئيسية في الفيلم الكلاسيكي "يوم عطلة فيريس بيولر" الصادر عام 1986: "الحياة تسير بسرعة كبيرة. وإذا لم تتوقف وتنظر حولك من حين إلى آخر، فقد تفوتك أشياء كثيرة".

لكن لحظة التوقف والتأمل لم تحن بعد بالنسبة إلى أحدث نجوم الفورمولا 1، فكيف يمكن أن يحدث ذلك وسط جدول مرهق يضم ثلاثة سباقات متتالية؟

وقال أنتونيللي يوم الخميس: "لقد عشت سلسلة مجنونة جدًا من الأحداث خلال هذه الأيام. فزت بالبطولة، ثم أمضيت وقتًا مع عائلة سينا، وكان ذلك بحد ذاته حدثًا استثنائيًا. لذلك، كنت بالتأكيد أتمنى الحصول على مزيد من الوقت لأجلس بهدوء وأتأمل ما حدث وأستوعبه".

وأضاف: "لا يزال الأمر يبدو غير واقعي، كما تعلمون. هذا الصباح، منحني الفريق قميصًا خاصًا، وعندما نظرت إليه قلت لنفسي: 'يا إلهي، هل هذا حقيقي فعلًا؟'. كان هناك الكثير من الأحداث في الوقت نفسه، إلى درجة أن كل ذلك بدأ يرهق ذهني أيضًا".

واعتقد أنتونيللي أنّ حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات، المقرر إقامته يوم 12 ديسمبر في شنغهاي، سيكون "اللحظة الفاصلة" التي يبدأ فيها أخيرًا استيعاب إنجازه الذي دخل به التاريخ، بعدما يصبح الموسم خلفه ويحصل على كأس بطل العالم بصورة فعلية.

وسيكون ذلك الحفل الرسمي الذي يُتوّج فيه أنتونيللي بطلًا للعالم، لكن إدارة الفورمولا 1 كانت قد بذلت جهودًا استثنائية لتخليد تلك اللحظة في المكسيك، بالتعاون مع مرسيدس والاتحاد الدولي للسيارات، من أجل تكريم أنتونيللي عبر مراسم خاصة على منصة التتويج صُممت خصيصًا لهذه المناسبة.

واختار منتجو مراسم ما بعد السباق الأغنية الإيطالية الشهيرة "نيسون دورما"، في مصادفة مناسبة للغاية، إذ كانت الأغنية المفضلة لدى جد أنتونيللي الراحل، ما أثار مشاعر السائق الإيطالي بقوة.

ثم انطلقت الأغنية الكلاسيكية "سارا بيركي تي آمو"، في استعادة لاستخدامها الشهير في مونزا عقب فوز أنتونيللي الاستثنائي بعد عودته من الخلف. وقال أنتونيللي مساء الأحد، بعدما غلبته الدموع: "كانت الأغنية الأولى مؤثرة جدًا بالنسبة إليّ، لأنها كانت أغنية اعتاد جدي الاستماع إليها دائمًا، ولذلك كان سماعها أمرًا مميزًا للغاية. أعتقد أنه كان سيكون فخورًا جدًا".

لكن مع انتقاله إلى ساو باولو، تعهّد أنتونيللي بتأجيل بقية الاحتفالات إلى حين انتهاء الموسم. أما في البرازيل، فقد عاد إلى العمل كالمعتاد، إذ بات بإمكانه، بعد حسم اللقب، البدء بالتفكير في كيفية الدفاع عنه العام المقبل.

وقال، رغم الإرهاق المتراكم: "أنا متحمس جدًا لوجودي هنا في الواقع. إنها فرصة جيدة لمحاولة إنهاء الموسم في القمة، لكنني أشعر أيضًا بأن استعداداتي لعام 2027 تبدأ الآن".

وأضاف: "سيكون من المهم إنهاء الموسم بقوة من أجل اكتساب الثقة قبل عام 2027. وبعد انتهاء الموسم، سأحصل على بضعة أيام للاستمتاع بكل ما تبقى".

وتتمثل الميزة التي يمنحها له تفوقه في موسم 2026 وحسمه المبكر للقب في قدرته على خوض السباقات الأربعة المتبقية دون ضغوط. فهل سنشهد نسخة مختلفة وأكثر هجومية من أنتونيللي؟ سيكون أكثر استرخاءً بالتأكيد، لكنه يرى أيضًا أنّ من المهم ألا يفقد الحدة التي أوصلته إلى هذه المكانة وسمحت له بالفوز بتسعة سباقات جائزة كبرى.

وأقرّ قائلًا: "لن أكون متوترًا بالقدر نفسه الآن بعد حسم البطولة، وأعتقد أنني سأتمكن من الاستمتاع بالقيادة أكثر. لكن المهم هو ألا أكون مسترخيًا أكثر من اللازم. فما زال من المهم الحفاظ على الحدة نفسها. وبالطبع، لا تزال أمامنا بطولة الصانعين التي نريد الفوز بها، وسيكون من الرائع حسمها خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه".

وأردف: "لذلك، سأركز من جانبي على الفوز بالسباق. سأحاول دخول الحلبة بالعزيمة والحدة نفسيهما، وبالجوع نفسه لتحقيق الانتصارات. بالطبع، سأكون أكثر استرخاءً... لكن ليس أكثر من اللازم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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