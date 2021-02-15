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بدء الكشف عن سيارات الفورمولا واحد 2021 هذا الأسبوع

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بدء الكشف عن سيارات الفورمولا واحد 2021 هذا الأسبوع
من قبل:
, رئيس التحرير

سيفتتح فريق مكلارين "موسم" الكشف عن سيارات الفورمولا واحد الجديدة لعام 2021، من خلال رفع الستارة عن سيارته "أم.سي.آل35.أم" مساء اليوم الإثنين الواقع في 15 فبراير/شباط.

وسيتمّ كشف النقاب عن السيارة الجديدة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش من مركزه للتكنولوجيا في ووكينغ، حيث سيتمّ تقديم كذلك تشكيلة السائقين التي ستكون مؤلفة من القادم الجديد الأسترالي دانيال ريكاردو والبريطاني لاندو نوريس.

ويهدف الفريق إلى مواصلة عودته إلى الصفوف الأمامية بعدما أنهى الموسم الماضي بالمركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين، مسجّلاً أفضل نتيجةٍ له منذ عام 2012.

كما أنّ أحد أبرز التغييرات يكمن كذلك في انتقال الفريق إلى استخدام محركات مرسيدس عوضًا عن رينو.

واضطر الفريق إلى استخدام المفاتيح التطويريّة من أجل إجراء تغييرات كبيرة على سيارة موسم 2020، إذ اعترف مُدير الانتاج في مكلارين بيرس ثين في وقتٍ سابق أنه في الوقت الذي ستستخدم معظم الفرق نفس هيكل الموسم الماضي، توجّب على فريقه بناء سيارة جديدة بالنظر إلى الانتقال لاستخدام محرك مرسيدس.

وبعد الكشف عن سيارة مكلارين ستتوجّه الأنظار إلى نهاية الأسبوع وتحديدًا إلى يوم الجمعة في 19 فبراير/شباط حيث سيُطلق فريق ألفا تاوري سيارته الجديدة.

وفي 22 فبراير/شباط ومن العاصمة البولندية وارسو، فإنّ سيارة ألفا روميو "سي31" ستظهر للعلن، بينما ستقوم ثلاثة فرق بالكشف عن سياراتها الجديدة في شهر مارس/آذار وفقًا ما أعلنت عنه سابقًا وهي ويليامز، مرسيدس وفيراري.

أمّا بقية الفرق الأخرى فهي لم تُعلن بعد عن تاريخٍ مُحدّدة للكشف عن سياراتها الجديدة بعد.

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الكاتب خضر الراوي

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