بدء أعمال البناء على حلبة جائزة موناكو الكبرى الأسبوع المُقبل لاستقبال أحداث 2021

بعدما تسببت جائحة كورونا بإلغاء سباقَي الفورمولا واحد والجائزة التاريخية الكبرى في موناكو العام الماضي، واصل المنظمون الاستعدادات اللازمة لاستقبال أحداث هذا العام.

وقد صرّح نادي سيارات موناكو في يناير/كانون الثاني الماضي بأنه لا خطط لإلغاء تلك الأحداث من جديد هذا العام، وذلك ردًّا على التكهنات المحيطة بالمسألة، كما أكّد التزامه باستضافة الفورمولا واحد، الجائزة التاريخية الكبرى والفورمولا إي على مدار شهر بين أبريل ومايو.

هذا وأعلنت الحكومة في موناكو يوم أمس الأربعاء بأنّ أعمال البناء على حلبة الشوارع ستبدأ يوم الاثنين المُقبل.

وستتضمّن تلك الأعمال إعادة طلاء علامات الحلبة والعمل على البنية التحتية على جوانب مختلفة من المسار، وكذلك تقديم قيود مرور جديدة لضمان أن تكون الحلبة جاهزة لاستضافة السباقات الثلاثة.

ومن المقرر أن ينطلق العمل على الحلبة في 22 فبراير/شباط ويستمر لسبعة أسابيع، لضمان أن تكون الحلبة جاهزة في الموعد لاستضافة الجائزة التاريخية الكبرى، والتي تُقام بين 23 و25 أبريل.

وسيتبع ذلك الحدث إقامة السباق الرابع للفورمولا إي في موناكو، والذي سيكون في 8 مايو، بينما من المقرر أن تحتضن الحلبة سباق الفورمولا واحد الشهير بين 20 و23 مايو.

وستكون تلك المرة الأولى التي تُقام فيها الأحداث الثلاثة في ذات العام، حيث عادة ما يتم التبديل بين الفورمولا إي والجائزة التاريخية الكبرى لتُقام إحداهما بعد أسبوعين من الفورمولا واحد.

ومثّلت 2020 أول عام منذ 1954 لا تُقام فيه جائزة موناكو الكبرى، حيث دومًا ما كانت واحدة من أبرز السباقات على روزنامة البطولة. كما سيكون حدث هذا العام أوّل سباق شوارع تقيمه الفورمولا واحد منذ جائزة سنغافورة الكبرى 2019.

وتأتي تلك الأخبار من موناكو كدفعة للفورمولا واحد فيما يتعلق بجدولها لموسم 2021، والذي تعرض بالفعل لبعض التغييرات بسبب استمرار تفشّي جائحة كورونا.

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حيث تم تأجيل انطلاق الموسم بأسبوع بعد قرار تأجيل جائزة أستراليا الكبرى حتى نوفمبر/تشرين الثاني، لينطلق من البحرين، في حين لا تتواجد جائزة الصين الكبرى حاليًا على الروزنامة.

وتحتل موناكو الآن الجولة الخامسة في البطولة لموسم 2021، حيث ستعقُب أحداثًا في البحرين، إيميليا رومانيا، البرتغال وإسبانيا.