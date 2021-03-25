بحث جديد يتوقّع وصول الفورمولا واحد إلى "مليار مشجّع" في 2022

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
15 ساعات
:
32 دقيقة
:
47 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
252 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
261 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021 التالي / راسل: دوري في جمعية سائقي الجائزة الكبرى قائم جزئيًا على تمثيل النصف الأصغر من السائقين
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بحث جديد يتوقّع وصول الفورمولا واحد إلى "مليار مشجّع" في 2022

أشار بحث جديد إلى أنّ سلسلة "قُد للنجاة" التي تُنتجها شبكة نتفليكس والأحداث الافتراضية الرسمية التي أقامتها الفورمولا واحد قد ساهمت في زيادة الاهتمام بالرياضة، ما يعني أنّ الفئة الملكة قد تصل إلى "مليار مشجّع" في 2022.

بحث جديد يتوقّع وصول الفورمولا واحد إلى "مليار مشجّع" في 2022

يأتي ذلك البحث من قِبَل شركة التحليلات الرياضية "نيلسن سبورتس"، والتي أفادت باحتمالية بلوغ الفورمولا واحد للرقم مليار من حيث عدد المتابعين حول العالم.

ويقوم توقّع نيلسن على تحليلاتها للأفراد أصحاب الاهتمام بالفورمولا واحد والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و69 عامًا ضمن الأسواق الأساسية التي تستهدفها البطولة، كما تزعم الشركة أنها اكتشفت زيادة ملحوظة في مستوى الاهتمام بالفورمولا واحد تأتي بشكل أساسي من النطاق العمري بين 16 و35 عامًا.

اقرأ أيضاً:

وقد أوضح بيان من نيلسن أنّ تلك الزيادة مردّها متابعة المشجعين الشباب لمحتوى شبكات البث عبر الإنترنت مثل سلسلة نتفليكس ذات الشعبية الكبيرة "قُد للنجاة"، إلى جانب مساهمة سائقي الفورمولا واحد عبر منصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ونشاطاتهم في الرياضات الإلكترونية في جذب مشجّعين جُدد.

كما يزعم البحث بأنّ "نطاق الاهتمام بالفورمولا واحد قد زاد بمقدار 73 مليون شخص (أكثر من 20 بالمئة) خلال العام الماضي ضمن 10 مناطق أساسية: البرازيل، الصين، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة والولايات المتّحدة".

وعليه ترى الشركة بأنّ الفورمولا واحد ستصل إلى مستوى المليار مشجّع في أبريل/نيسان من العام المُقبل، وذلك "بناء على منحنى تصاعدي شهري بنسبة 1.1 بالمئة عبر الأسواق التي تستهدفها البطولة".

وتعتقد نيلسن كذلك بأنّ المشجّعين الجُدد في فئة 16 إلى 35 عامًا يشكّلون 77 بالمئة من الجمهور الجديد للبطولة ضمن الأسواق المذكورة بالأعلى، وأن التحليل السنوي للأرقام أظهر بأنّ تلك الفئة العمرية مثّلت 46 بالمئة من كامل مشجّعي الفورمولا واحد في يناير/كانون الثاني الماضي، بالمقارنة مع 40 بالمئة في يناير 2020.

وتعقيبًا على ذلك صرّح توم ماكورماك، رئيس حاملي الحقوق التجارية لدى نيلسن: "تواصل الفورمولا واحد الاستفادة من استراتيجيتها التوسعية من ناحية المحتوى الذي تقدمه - من خلال برمجة طرفية وقصصية - والذي يجذب لسوق الفئة العمرية التي تتراوح بين 16 و35 عامًا".

اقرأ أيضاً:

من جهته علّق مات روبرتس، مدير البحث والتحليل لدى الفورمولا واحد، على ذلك البحث قائلًا: "بحث نيلسن مهم من أجل فهم رياضتنا، وكيفية تفاعل المشجّعين معها. زيادة الاهتمام الذي شهدناه يبدو مشجّعًا للغاية ويعزّز من وضع الفورمولا واحد كواحدة من الرياضة الرائدة عالميًا، إذ أنّ زيادة الاهتمام تحديدًا في الفئة بين 16 و35 عامًا تظهر مردود التزام البطولة بالمحتوى الرقمي وبرامج التواصل الاجتماعي والرياضات الإلكترونية، وما لها من تأثير".

المشاركات
التعليقات
لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

المقال السابق

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

المقال التالي

راسل: دوري في جمعية سائقي الجائزة الكبرى قائم جزئيًا على تمثيل النصف الأصغر من السائقين

راسل: دوري في جمعية سائقي الجائزة الكبرى قائم جزئيًا على تمثيل النصف الأصغر من السائقين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

11س
2
فورمولا 1

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى

3
فورمولا 1

ألونسو ليس في كامل مستواه عشيّة عودته إلى الفورمولا واحد مع ألبين

4
فورمولا 1

مرسيدس لا تعلم كم استعادت من أدائها منذ تجارب البحرين الشتويّة

5
فورمولا 1

تحليل تقني: هل تواجه مرسيدس المتاعب أم أنّ هذا جزء من خطّتها؟

أحدث الأخبار
ألونسو ليس في كامل مستواه عشيّة عودته إلى الفورمولا واحد مع ألبين
فورمولا 1

ألونسو ليس في كامل مستواه عشيّة عودته إلى الفورمولا واحد مع ألبين

مرسيدس لا تعلم كم استعادت من أدائها منذ تجارب البحرين الشتويّة
فورمولا 1

مرسيدس لا تعلم كم استعادت من أدائها منذ تجارب البحرين الشتويّة

بيريز معجبٌ بمقاربة ريد بُل "ذات الضغط الأقصى"
فورمولا 1

بيريز معجبٌ بمقاربة ريد بُل "ذات الضغط الأقصى"

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى
فورمولا 1

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى

جائزة البحرين الكبرى تعلن اعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة اعتبارًا من سباق 2022
فورمولا 1

جائزة البحرين الكبرى تعلن اعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة اعتبارًا من سباق 2022

أحدث ملفات الفيديو
كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة 05:39
فورمولا 1
22-03-2021

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد 08:16
فورمولا 1
22-03-2021

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية 01:51
فورمولا 1
21-03-2021

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021 08:03
فورمولا 1
16-03-2021

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021

التجارب الشتوية في البحرين بالأرقام 00:35
فورمولا 1
15-03-2021

التجارب الشتوية في البحرين بالأرقام

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى

ألونسو ليس في كامل مستواه عشيّة عودته إلى الفورمولا واحد مع ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو ليس في كامل مستواه عشيّة عودته إلى الفورمولا واحد مع ألبين

مرسيدس لا تعلم كم استعادت من أدائها منذ تجارب البحرين الشتويّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس لا تعلم كم استعادت من أدائها منذ تجارب البحرين الشتويّة

تحليل تقني: هل تواجه مرسيدس المتاعب أم أنّ هذا جزء من خطّتها؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: هل تواجه مرسيدس المتاعب أم أنّ هذا جزء من خطّتها؟

بيريز معجبٌ بمقاربة ريد بُل "ذات الضغط الأقصى"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز معجبٌ بمقاربة ريد بُل "ذات الضغط الأقصى"

رينو ملتزمة بالبقاء في الفورمولا واحد "إلى الأبد" عبر ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو ملتزمة بالبقاء في الفورمولا واحد "إلى الأبد" عبر ألبين

أحدث الأخبار

ألونسو ليس في كامل مستواه عشيّة عودته إلى الفورمولا واحد مع ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو ليس في كامل مستواه عشيّة عودته إلى الفورمولا واحد مع ألبين

مرسيدس لا تعلم كم استعادت من أدائها منذ تجارب البحرين الشتويّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس لا تعلم كم استعادت من أدائها منذ تجارب البحرين الشتويّة

بيريز معجبٌ بمقاربة ريد بُل "ذات الضغط الأقصى"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز معجبٌ بمقاربة ريد بُل "ذات الضغط الأقصى"

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.