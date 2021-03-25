بحث جديد يتوقّع وصول الفورمولا واحد إلى "مليار مشجّع" في 2022

يأتي ذلك البحث من قِبَل شركة التحليلات الرياضية "نيلسن سبورتس"، والتي أفادت باحتمالية بلوغ الفورمولا واحد للرقم مليار من حيث عدد المتابعين حول العالم.

ويقوم توقّع نيلسن على تحليلاتها للأفراد أصحاب الاهتمام بالفورمولا واحد والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و69 عامًا ضمن الأسواق الأساسية التي تستهدفها البطولة، كما تزعم الشركة أنها اكتشفت زيادة ملحوظة في مستوى الاهتمام بالفورمولا واحد تأتي بشكل أساسي من النطاق العمري بين 16 و35 عامًا.

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وقد أوضح بيان من نيلسن أنّ تلك الزيادة مردّها متابعة المشجعين الشباب لمحتوى شبكات البث عبر الإنترنت مثل سلسلة نتفليكس ذات الشعبية الكبيرة "قُد للنجاة"، إلى جانب مساهمة سائقي الفورمولا واحد عبر منصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ونشاطاتهم في الرياضات الإلكترونية في جذب مشجّعين جُدد.

كما يزعم البحث بأنّ "نطاق الاهتمام بالفورمولا واحد قد زاد بمقدار 73 مليون شخص (أكثر من 20 بالمئة) خلال العام الماضي ضمن 10 مناطق أساسية: البرازيل، الصين، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة والولايات المتّحدة".

وعليه ترى الشركة بأنّ الفورمولا واحد ستصل إلى مستوى المليار مشجّع في أبريل/نيسان من العام المُقبل، وذلك "بناء على منحنى تصاعدي شهري بنسبة 1.1 بالمئة عبر الأسواق التي تستهدفها البطولة".

وتعتقد نيلسن كذلك بأنّ المشجّعين الجُدد في فئة 16 إلى 35 عامًا يشكّلون 77 بالمئة من الجمهور الجديد للبطولة ضمن الأسواق المذكورة بالأعلى، وأن التحليل السنوي للأرقام أظهر بأنّ تلك الفئة العمرية مثّلت 46 بالمئة من كامل مشجّعي الفورمولا واحد في يناير/كانون الثاني الماضي، بالمقارنة مع 40 بالمئة في يناير 2020.

وتعقيبًا على ذلك صرّح توم ماكورماك، رئيس حاملي الحقوق التجارية لدى نيلسن: "تواصل الفورمولا واحد الاستفادة من استراتيجيتها التوسعية من ناحية المحتوى الذي تقدمه - من خلال برمجة طرفية وقصصية - والذي يجذب لسوق الفئة العمرية التي تتراوح بين 16 و35 عامًا".

من جهته علّق مات روبرتس، مدير البحث والتحليل لدى الفورمولا واحد، على ذلك البحث قائلًا: "بحث نيلسن مهم من أجل فهم رياضتنا، وكيفية تفاعل المشجّعين معها. زيادة الاهتمام الذي شهدناه يبدو مشجّعًا للغاية ويعزّز من وضع الفورمولا واحد كواحدة من الرياضة الرائدة عالميًا، إذ أنّ زيادة الاهتمام تحديدًا في الفئة بين 16 و35 عامًا تظهر مردود التزام البطولة بالمحتوى الرقمي وبرامج التواصل الاجتماعي والرياضات الإلكترونية، وما لها من تأثير".