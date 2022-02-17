بث مباشر: متابعة حدث الكشف عن سيارة فيراري اف1-75 لموسم 2022 ستكشف فيراري بشكل رسمي عن سيارتها الجديدة لموسم الفورمولا واحد الجديد، وذلك ضمن حدث خاص في مارانيللو الإيطالية.