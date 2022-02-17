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بث مباشر: متابعة حدث الكشف عن سيارة فيراري اف1-75 لموسم 2022
ستكشف فيراري بشكل رسمي عن سيارتها الجديدة لموسم الفورمولا واحد الجديد، وذلك ضمن حدث خاص في مارانيللو الإيطالية.
كشفت فيراري كذلك أن حدث الكشف سيضم سائقيها كارلوس ساينز وشارل لوكلير أيضاً.
ويمكن للمتابعين مشاهدة الحدث بشكل مباشر من الفيديو أدناه.
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فيراري تكشف النقاب عن مقاتلتها "اف1-75" الجديدة
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