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فورمولا 1 / إطلاق سيارة فيراري أخبار

بث مباشر: متابعة حدث الكشف عن سيارة فيراري اف1-75 لموسم 2022

ستكشف فيراري بشكل رسمي عن سيارتها الجديدة لموسم الفورمولا واحد الجديد، وذلك ضمن حدث خاص في مارانيللو الإيطالية.

بث مباشر: متابعة حدث الكشف عن سيارة فيراري اف1-75 لموسم 2022

كشفت فيراري كذلك أن حدث الكشف سيضم سائقيها كارلوس ساينز وشارل لوكلير أيضاً.

ويمكن للمتابعين مشاهدة الحدث بشكل مباشر من الفيديو أدناه.

 
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