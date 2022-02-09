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فورمولا 1 / الكشف عن سيارة ريد بُل 2022 أخبار

بثّ مباشر: ريد بُل تكشف عن سيارتها لموسم 2022 في الفورمولا واحد

ستصبح ريد بُل ثاني فريق يكشف عن سيارته لموسم 2022 في الفورمولا واحد، ضمن حدث إطلاق مساء اليوم الأربعاء.

سيتم الكشف عن السيارة الجديدة عبر بثّ مباشر ويمكنكم متابعته على منصة "موتورسبورت.تي في".

ستخوض السيارات الجديدة أولى الطلعات على الحلبة في برشلونة هذا الشهر خلال القسم الأول للتجارب الشتوية بين يومي 23 - 25 فبراير/شباط الجاري.

وستبدأ العلامة النمساوية موسمها الجديد بعد تحقيق سائقها ماكس فيرشتابن لقب الموسم المنصرم.

حيث نجح الهولندي بتجاوز غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي بعد دخول سيارة الأمان قبل خمس لفات من النهاية.

وسيحمل فيرشتابن رقم 1 على سيارته هذا الموسم، ليصبح أول حامل للقب يقوم بذلك منذ سيباستيان فيتيل في 2014.

وسيقود إلى جانبه سيرجيو بيريز الذي نجح بتحقيق فوز واحد خلال أولى مواسمه مع ريد بُل وأنهى رابعاً ضمن ترتيب بطولة السائقين.

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بثّ مباشر: ريد بُل تكشف عن سيارتها لموسم 2022 في الفورمولا واحد
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بثّ مباشر: ريد بُل تكشف عن سيارتها لموسم 2022 في الفورمولا واحد

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