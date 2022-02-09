بثّ مباشر: ريد بُل تكشف عن سيارتها لموسم 2022 في الفورمولا واحد

سيتم الكشف عن السيارة الجديدة عبر بثّ مباشر ويمكنكم متابعته على منصة "موتورسبورت.تي في".

ستخوض السيارات الجديدة أولى الطلعات على الحلبة في برشلونة هذا الشهر خلال القسم الأول للتجارب الشتوية بين يومي 23 - 25 فبراير/شباط الجاري.

وستبدأ العلامة النمساوية موسمها الجديد بعد تحقيق سائقها ماكس فيرشتابن لقب الموسم المنصرم.

حيث نجح الهولندي بتجاوز غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي بعد دخول سيارة الأمان قبل خمس لفات من النهاية.

وسيحمل فيرشتابن رقم 1 على سيارته هذا الموسم، ليصبح أول حامل للقب يقوم بذلك منذ سيباستيان فيتيل في 2014.

وسيقود إلى جانبه سيرجيو بيريز الذي نجح بتحقيق فوز واحد خلال أولى مواسمه مع ريد بُل وأنهى رابعاً ضمن ترتيب بطولة السائقين.