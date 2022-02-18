بث مباشر: حدث الكشف عن سيارة مرسيدس "دبليو13" لموسم 2022

سيتم تقديم مرسيدس "دبليو13" إلى العالم ضمن بث مباشر عبر الإنترنت بدءاً من الساعة 9 بتوقيت غرينتش، ويمكنكم متابعته عبر منصة "موتورسبورت.تي في".

ونجحت مرسيدس بإحراز لقب المصنعين الموسم الماضي، وستدخل حقبة القوانين الجديدة في 2022 كقوة مهيمنة على البطولة منذ تطبيق قوانين المحركات الهجينة.

وسيضم حفل الإطلاق نجمَ الفريق لويس هاميلتون الذي لم يظهر علناً منذ خسارة اللقب بطريقة مثيرة للجدل في سباق أبوظبي الختامي على يد خصمه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

وكان بطل العالم سبع مرات مستاء للغاية من الطريقة التي خسر بها اللقب في اللفة الأخيرة، حيث سيعود هذا الموسم باحثاً عن لقب آخر يمنحه رقماً قياسياً لم يسبقه إليه أحد.

وسينضم جورج راسل سائق ويليامز السابق إلى هاميلتون كزميل ضمن صفوف مرسيدس، وذلك بديلاً عن فالتيري بوتاس الذي انتقل بدوره إلى ألفا روميو.