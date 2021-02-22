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بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"
ستُصبح ألفا روميو ثالث الفرق التي تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
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وسيزيح كيمي رايكونن، وأنطونيو جيوفينازي وروبرت كوبتسا الستارة عن سيارة "سي41" الجديدة التي ستشهد بعض التغييرات على صعيد كسوتها.
وسينطلق حدث الكشف عن السيارة على الساعة 11 بتوقيت غرينيتش، وبوسعكم مشاهدة البثّ الحيّ أسفله.
وتدخل ألفا روميو موسم 2021 متعطّشة لتجاوز خيبة أملٍ الموسم الماضي الذي شهد تنافسها مع هاس وويليامز في قاع الترتيب في ظلّ ضعف وحدة طاقة فيراري بالأساس.
وفي حين أنّ الفريق حلّ ثامنًا في ترتيب بطولة الصانعين فإنّ رصيد نقاط انخفض إلى 8 فقط.
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بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"
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