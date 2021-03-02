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بث مباشر: حدث إطلاق سيارة مرسيدس "دبليو12"

سيُطلق الصانع الألماني مرسيدس سيارته الجديدة "دبليو12" لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

بث مباشر: حدث إطلاق سيارة مرسيدس "دبليو12"

ستُصبح مرسيدس خامس الفرق التي تُطلق سياراتها لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد كلٍ من مكلارين، وألفا تاوري، وريد بُل وألفا روميو.

واتّبعت مرسيدس سياسة تشويقيّة في الأسابيع الماضية، عبر نشر مقاطع فيديو وصور تشويقيّة.

وستشهد كسوة هذا العام تغييرات بالمقارنة مع الأخرى السوداء من العام الماضي إلى جانب بروزٍ واضحٍ لعلامة "آي.ام.جي" على غطاء المحرّك.

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