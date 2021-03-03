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بث مباشر: حدث إطلاق سيارة أستون مارتن في الفورمولا واحد لموسم 2021

ستكشف أستون مارتن عن أول سيارة لها في الفورمولا واحد منذ 61 عامًا بعد ظهر اليوم الأربعاء بينما يقدّم الفريق سيارته الجديدة "أيه.ام.آر21" التي سيخوض بها غمار الموسم الجديد.

بث مباشر: حدث إطلاق سيارة أستون مارتن في الفورمولا واحد لموسم 2021

عقب إعادة تسمية فريق ريسينغ بوينت خلال العطلة الشتوية، ستدخل أستون مارتن على سيارتها لون السباقات البريطانية الأخضر لموسم 2021 كجزء من حزمة التعديلات في الفريق.

ومنذ الاستحواذ على الفريق من قِبَل لانس سترول في صيف 2018، نجح الفريق في بناء زخم متصاعد، في حين يتمثّل التطوّر الأكبر التالي في ثنائي القيادة لموسم 2021.

حيث وقّعت أستون مارتن مع بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل القادم من فيراري لهذا الموسم، ليكون ذلك تصريحًا واضحًا لطموحات الصانع البريطاني في البطولة.

وسيجاور فيتيل الكندي لانس سترول، الذي يدخل موسم 2021 بعد خوض أفضل مواسمه في الفورمولا واحد العام الماضي، إذ سجّل منصّتي تتويج وأول قطب انطلاق له في جائزة تركيا الكبرى.

ويخطط الفريق لبناء مصنع جديد في سيلفرستون، بينما انضمّت حفنة من الرعاة قُبيل حدث إطلاق أستون مارتن الذي سيشهد عودة اسم الصانع البريطاني الشهير إلى عالم شبكة انطلاق الفورمولا واحد.

ويُمكنكم مشاهدة بث مباشر لحدث الكشف عن سيارة أستون مارتن على موقعنا "موتورسبورت.كوم" من خلال المشغّل بالأسفل.

 
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