يدخل جورج راسل سباق جائزة بلجيكا الكبرى وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، متأخرًا بفارق 25 نقطة عن أنتونيللي.

ويعني هذا الترتيب الحالي نظريًا أن السائق البريطاني قادر على تقليص الفارق مع زميله الشاب في بلجيكا ومعادلة رصيده من النقاط.

وبينما حقق راسل انتصارين خلال النصف الأول من الموسم، تمكن أنتونيللي، البالغ من العمر 19 عامًا، من تحقيق خمسة انتصارات، ليؤكد أنه كان الأسرع باستمرار من زميله على الحلبة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الفوارق الإحصائية، لا يزال فارق النقاط الحالي بين السائقين ضئيلًا بشكل لافت.

ومع امتلاك مرسيدس سيارة مهيمنة ضمن حقبة قوانين عام 2026 الجديدة، كانت جميع الأنظار تتجه قبل انطلاق الموسم نحو سائق الفريق الأكثر خبرة، راسل.

وعلى الرغم من ذلك، نجح أنتونيللي في خطف الأضواء حتى السباقات الثلاثة الأخيرة. إلا أن السائق الإيطالي تعرض لسوء حظ كبير في الجولات الأخيرة، إذ واجه مشاكل خارجة تمامًا عن إرادته، مثل مشكلة في البطارية في برشلونة، وعطل في غطاء العجلة في سيلفرستون، ما أجبره على الانسحاب من السباق وهو يحتل المركز الثاني في كلتا المناسبتين، ليخسر ما لا يقل عن 36 نقطة.

ويبدو أن راسل لم يُظهر حتى الآن بشكل كامل "غريزة التسابق" التي يتمتع بها زميله الأصغر سنًا خلال هذا الموسم.

شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وقارن سائق الفورمولا 1 السابق جوليون بالمر الوضع بين أنتونيللي وراسل بصراع البطولة في الموسم الماضي.

ففي النصف الأول من موسم 2025، كان أوسكار بياستري، مثل أنتونيللي، مهيمنًا إلى حد كبير. لكن مع استعادة لاندو نوريس مستواه وتحقيقه نتائج ثابتة، بدأ مستوى بياستري في التراجع.

ووفقًا لبالمر، لا يمكن استبعاد عودة مشابهة لتلك التي قدمها نوريس أمام بياستري. إلا أن حدوث ذلك يتطلب من راسل تقديم مستويات مماثلة لما قدمه في سباق أستراليا بصورة أكثر انتظامًا.

وقال بالمر، في تقييمه لفرص راسل في الفوز بالبطولة: "بالنظر إلى مستواه الحالي، فإن تأخره بفارق 25 نقطة فقط يمثل فرصة هائلة بالنسبة له".

وأضاف: "لكن لدينا مثال من الموسم الماضي؛ فقد رفع لاندو من مستواه في نهاية الموسم، وحقق سلسلة من النتائج الجيدة، بينما لم يتمكن أوسكار من الحفاظ على مستواه. وأعتقد أن هذا هو التهديد الحقيقي الذي يواجه كيمي".

وتابع: "من الواضح أن كيمي تعرض لبعض سوء الحظ. وبصفتك سائقًا، فإنك تتوقع أن تتعادل مثل هذه الظروف على مدار الموسم، وقد تحقق هذا التوازن بالفعل بالنسبة لمرسيدس. وإذا استمرت السيارة في التعرض للأعطال، فقد لا يفوز بالبطولة، لكن ذلك خارج عن إرادته تمامًا".

واختتم قائلًا: "لذلك، من وجهة نظري، يتمحور الأمر كله حول قدرة راسل على استعادة وتيرته وتقديم المزيد من الأداء المشابه لما قدمه في ملبورن، ما يجعله يبدو وكأنه جورج راسل الذي لطالما عرفناه".