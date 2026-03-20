بالمر يرفض مزاعم "ندم" هاميلتون بعد فوز أنتونيللي بسباق الصين
يعتقد جوليون بالمر أن لويس هاميلتون لا يمتلك سبباً يدعوه للندم على مغادرة مرسيدس والانتقال إلى فيراري رغم فوز أندريا كيمي أنتونيللي الأول في جائزة الصين الكبرى.
لويس هاميلتون، فيراري وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: دوم جيبسون
رفض سائق الفورمولا 1 السابق ومحلل قناة F1 TV جوليون بالمر المزاعم التي تشير إلى أن لويس هاميلتون قد يشعر بمشاعر متضاربة بعد فوز كيمي أنتونيللي في جائزة الصين الكبرى.
وكان بطل العالم سبع مرات قد أقدم على خطوة مدوية بالانتقال من مرسيدس إلى فيراري في بداية موسم 2025، تاركاً الفريق الذي قضى معه 12 موسماً وحقق معه ستة من ألقابه السبعة، من أجل تحقيق حلمه بالقيادة باللون الأحمر.
واجه هاميلتون صعوبات في موسمه الأول مع قلعة مارانيللو أثناء تأقلمه مع الفريق الجديد.
وباستثناء فوزه في سباق الصين القصير، كان أفضل مركز له في عام 2025 هو الرابع في سباقات إيميليا رومانيا، والنمسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
حلّ مكانه في فريق براكلي السائق اليافع أنتونيللي البالغ من العمر 18 عاماً آنذاك، والذي أنهى بطولة السائقين لعام 2025 بفارق ست نقاط فقط خلف هاميلتون.
والآن، في الجولة الثانية من موسم 2026، حقق السائق الإيطالي فوزه الأول في الفورمولا 1 من بوابة جائزة الصين الكبرى.
وبينما كان هاميلتون يحتفل على منصة التتويج إلى جانب خليفته، تساءل الكثيرون عما إذا كان البريطاني قد ندم على قراره المهني.
Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!
"لا أشعر أن هذا هو الحال" قال بالمر.
وأكمل: "أعني، لقد كان يعلم ما يفعله عندما انتقل إلى فيراري بعد كل تلك السنوات في مرسيدس".
وتابع: "ربما يكون هذا الفصل الأخير من مسيرته، كما أنه يقوم بخطوة أسطورية، القيادة لصالح فيراري وإعادتهم إلى منصة التتويج. وهو يعلم أيضاً أنهم في قلب المنافسة، أي فيراري".
وأردف: "لقد كان يوماً آخر من تلك الأيام المثيرة مثل ملبورن، حيث كانوا في الصدارة. هل يمكنهم فعل شيء؟ ثم، مع مرور الوقت، تعود آلة مرسيدس الجبارة وتتجاوزهم".
وأضاف: "لكنني أشعر أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يتمكنوا من خوض المعركة حتى خط النهاية في السباق".
واختتم: "ستكون هناك أيضاً حلبات أخرى قادمة، حيث يمكن لموقع الانطلاق، إذا حصلوا عليه في البداية، أن يمنحهم الفوز في السباق".
"وضع الحفلة" في محرك مرسيدس؟ لاندو نوريس يردّ على نظرية لويس هاميلتون
سائقو البطولة يتفاعلون مع فوز كيمي أنتونيللي الأول في الفورمولا 1 في الصين
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
فاسور: لوكلير في طور التأقلم مع السيارة الجديدة
لماذا تعتقد فيراري أن تعديل قوانين محركات الفورمولا 1 لن يوقف مرسيدس
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
"وضع الحفلة" في محرك مرسيدس؟ لاندو نوريس يردّ على نظرية لويس هاميلتون
بالمر يرفض مزاعم "ندم" هاميلتون بعد فوز أنتونيللي بسباق الصين
فاسور: لوكلير في طور التأقلم مع السيارة الجديدة
أوبل تدخل الفورمولا إي مع بدء حقبة الجيل الرابع من السيارات
لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
