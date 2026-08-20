مع تغييرات القوانين لعام 2026، حقق هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، والذي شهد انتعاشًا جديدًا داخل فيراري، فوزه الأول مع الفريق الإيطالي في برشلونة، وأنهى النصف الأول من الموسم في المركز الثاني في البطولة مع خمسة منصات التتويج.

كما حظيت عودة السائق البريطاني بإشادة كبيرة من بالمر. الذي قال: "إنه يقود بشكل رائع في الوقت الحالي".

وأكمل: "حقيقة أنه غالبًا ما يطابق سرعة شارل لوكلير أو حتى يتفوق عليه، تُظهر بوضوح العودة الكبيرة التي حققها. من الصعب مقارنة هذا بسنواته التي فاز فيها بالبطولة مع مرسيدس؛ لأن البيئة والمنافسة مختلفتان تمامًا".

وأردف: "على الرغم من هذا المستوى المرتفع من سرعة القيادة، خسر هاميلتون نقاطًا في السباقات الأخيرة بسبب أخطاء لا تليق بمستواه المعتاد".

واسترسل: "الانطلاقة الزائفة في سيلفرستون، والاحتكاك مع راسل في سبا، وعقوبة إعاقة سائق آخر في تجارب المجر التأهيلية، وتجاوز حد السرعة في ممر الصيانة خلال السباق نفسه، كلها من بين هذه الأخطاء".

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وأشار بالمر إلى أن هاميلتون وفيراري، اللذين يتأخران الآن بفارق 50 نقطة عن المتصدر أندريا كيمي أنتونيللي، لم تعد لديهما رفاهية ارتكاب الأخطاء، مؤكدًا خطورة الوضع.

حيث قال: "نواصل مشاهدته وهو يقود بأفضل مستوى في مسيرته؛ لذلك فإن هذه العقوبات غير الضرورية تكون مخيبة للآمال بشكل إضافي".

وأردف: "نحن نشاهد قيادة على أعلى مستوى، وقد تأقلم بشكل رائع مع القوانين الجديدة والفرصة التي أتيحت له".

واستكمل: "هذه الأخطاء لا علاقة لها بالموهبة؛ وهذا هو الجزء المحزن".

وأردف: "الأمر يعود بالكامل إلى نقص التركيز، أو عدم الانتباه، أو انهيار مؤقت في التواصل بينه وبين مهندس السباق".

واسترسل: "في الآونة الأخيرة، كانوا يضرون بأنفسهم بسبب الأخطاء غير الضرورية. إذا كانت فيراري تريد الفوز بهذه البطولة، فعليها تقديم أفضل أداء في كل سباق".

واختتم: "لكن بالنظر إلى السباقات القليلة الماضية، نرى أنهم بعيدون جدًا عن تحقيق هذا الهدف".