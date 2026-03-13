يرى سائق الفورمولا 1 السابق والمحلل في تلفزيون الفورمولا 1 جوليان بالمر أن فريق ويليامز أصبح أحد "أكبر خيبات الأمل" في موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1.

واجه الفريق الذي يتخذ من غروف مقراً له بداية صعبة مع القوانين الجديدة. فبعد غيابه عن الاختبارات التمهيدية في برشلونة بسبب التأخير في سيارة "إف دبليو 48"، دخل فريق ويليامز تجارب ما قبل الموسم في البحرين وهو يحاول اللحاق بالمنافسين.

وانتهى سباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي للموسم بحلول أليكسندر ألبون في المركز الثاني عشر وكارلوس ساينز في المركز الخامس عشر.

وقال بالمر لتلفزيون الفورمولا 1 قبل عطلة نهاية أسبوع سباق جائزة الصين الكبرى: "حسناً، الأمور تسير بشكل خاطئ في كل الجوانب".

وأضاف: "أعتقد أن الوزن هو الأمر الذي تحدثنا عنه بالفعل كثيراً، لكن هناك الكثير من الأشياء التي لا تعمل بشكل صحيح في تلك السيارة".

وتابع: "لا يمتلكون الارتكازية. الوزن يمثل مشكلة. من الناحية الإجرائية، هناك بعض الأمور غير المرتبة. ثم أن كارلوس واجه أيضاً مشاكل في الموثوقية. وبالنسبة لي، أعتقد أنهم ربما أكبر خيبة أمل".

كما أشار بالمر إلى أن أستون مارتن ستكون "أكبر خيبة أمل لفترة طويلة جداً" بعد المشاكل التي يواجهها فريق سيلفرستون مع وحدة الطاقة الجديدة من هوندا، لكنه تحدث أيضاً عن الآمال التي كانت معقودة على ويليامز قبل بداية الموسم.

وكان مدير الفريق جايمس فاولز قد أكد طوال عام 2025 أن الفريق يضع الكثير من جهده في تغيير القوانين لعام 2026، لكن الواقع حتى الآن جاء أقل من التوقعات.

حيث قال بالمر: "يجب أن نضع أستون مارتن جانباً لأنهم سيكونون أكبر خيبة أمل لفترة طويلة جداً. لكن ويليامز مع كل آمالهم، واجهوا صعوبة كبيرة، ولا أعتقد أن الأمر سيصبح أسهل هذا الأسبوع. إنها حلبة صعبة. تعتمد كثيراً على المقدمة، وهذا لم يكن دائماً مناسباً لسيارتهم أيضاً".

وخرج سائقا ويليامز من القسم الأول خلال تصفيات السباق القصير في الصين. وسيبدأ كارلوس ساينز وأليكس ألبون السباق من المركزين السابع عشر والثامن عشر على التوالي.