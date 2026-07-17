بالمر: كارلوس ساينز لا يحقق أي تقدم مع ويليامز
وجه جوليون بالمر سائق الفورمولا 1 السابق انتقادات حادة إلى فريق ويليامز، مؤكدًا أن جهود كارلوس ساينز لإعادة الفريق إلى المنافسة لم تحقق النجاح حتى الآن.
كارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: سونا ماليتيروفا
تحدث جوليون بالمر خلال بودكاست F1 Nation عن تصريحات كارلوس ساينز، الذي أعرب عن خيبة أمله بعدما فشل الجناح الأمامي الجديد الذي قدمه فريق ويليامز لسيارة إف.دبليو48 في جائزة بريطانيا الكبرى في تحقيق الزيادة المنتظرة في الأداء.
وقال بالمر عن ويليامز: "إنهم يقدمون أداءً أقل من المتوقع".
وأضاف: "إنهم يستخدمون حاليًا وحدة طاقة فائزة بالبطولات. والفرق الأخرى التي تستخدم المحرك نفسه تحقق نتائج جيدة جدًا. ألبين، مع وحدة طاقة مرسيدس، تقدمت إلى الأمام في موسمها الأول. أما ويليامز، فلديها شراكة طويلة الأمد مع مرسيدس. لا يوجد أي عذر لذلك".
وكان ساينز قد فقد مقعده في موسم 2024 بعدما أعلن لويس هاميلتون انتقاله إلى فيراري اعتبارًا من 2025، ليبدأ البحث عن فريق جديد. وبعد دراسة خيارات مثل ألبين وأودي، قرر السائق الإسباني الانضمام إلى فريق غروف، إيمانًا منه بمشروع ويليامز طويل الأمد.
"كان ذلك أحد الأسباب التي دفعت كارلوس لاختيار ويليامز رغم تلقيه عروضًا من ألبين وأودي" تابع بالمر، مُضيفًا: "إنه سائق مطلوب، وفائز بالسباقات، ويتمتع بذكاء كبير، ويحاول أن يكون قائد الفريق".
وأردف: "لكن كما ترون، فهو لا يحقق أي تقدم مع ويليامز. قال جايمس فاولز في ميامي: على الورق، أصلحنا السيارة. كل ما علينا الآن هو إيصال القطع الجديدة إلى السيارة وسيأتي الأداء. وعلى الورق أيضًا، وصلنا إلى الوزن المستهدف. ثم أضاف: عندما تسمح الميزانية، سنركب هذه القطع على السيارة وسنصل إلى المستوى الذي نريده".
وأكمل: "لقد جلبوا التحديثات الآن، لكن كلا السائقين لا يزالان عالقين في المراكز الخلفية، رغم أنهما يفترض أن ينافسا على النقاط في كل أسبوع. لقد خيبت ويليامز ظني حقًا".
واستطرد: "على الأقل، كنت أتوقع أن يتمكنوا من جلب التحديثات إلى الحلبة بسرعة، وأن يقتربوا من مقدمة فرق الوسط قبل العطلة الصيفية. لكن عند النظر إلى الصورة الكاملة، فإنهم لم يقتربوا فعليًا من منافسيهم".
واختتم: "بالطبع، هناك عطلات نهاية أسبوع يحققون فيها نقطة أو نقطتين. لكن لو كنت مكان كارلوس ساينز أو أليكس ألبون، لشعرت بالانزعاج من ذلك. لأن كل شيء يجب أن يكون في مكانه حتى ينجح هذا المشروع. لكن حتى الآن، لم يسر أي شيء كما كانوا يريدون".
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