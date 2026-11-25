فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

بالمر: فريد فاسور "منهك" وبدأ يستنفد الحلول في فيراري

وجه جوليون بالمر انتقادات لاذعة لسائقي فيراري بسبب "عدم اكتراثهما التامّ بالفريق"، عقب اصطدامهما في اللفة الـ38 من سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى.

راهان ماجومدار

تم التحرير: 25-11-2026

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فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: أليكس بانتلينغ

موتورسبورت ريد زُون



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في جائزة لاس فيغاس الكبرى لموسم 2026، التي شهدت إكمال 22 سائقًا رقمًا قياسيًا بلغ 352 عملية تجاوز، معظمها تمّ بصورة نظيفة، كانت فيراري مجددًا صاحبة أعنف صدام بين زميلين في فريق واحد بالفورمولا 1.

ففي اللفة الـ38، اندفع شارل لوكلير نحو المسار الداخلي للويس هاميلتون عند المنعطف السابع خلال معركتهما على المركز السادس، ما تسبب في دوران سيارة زميله حول نفسها، وتلقي أصيل موناكو عقوبة زمنية قدرها عشر ثوانٍ، وأثار انتقادات صريحة عقب السباق من جوليون بالمر، محلل القناة الرسمية للفورمولا 1.

وعندما سُئل عن سبب تجدد الصدام بين سائقي فيراري، لم يتردد بالمر في تحديد السبب الجذري للمشكلة.

وقال بالمر: "غرور السائقين. أعني أن شارل كان الطرف المهاجم بوضوح في تلك الحادثة، وفريد حازم للغاية بشأن الطرف الذي يتحمل المسؤولية. لقد قلت ذلك في اللفة العاشرة تقريبًا، عندما كانت جميع السيارات تتنافس بشراسة، كم كان عدد التجاوزات؟ 352 عملية تجاوز، وكنا نتحدث عن مدى براعة السائقين في الحفاظ على نظافة المنافسات".

وتابع: "فكرت حينها: هل تعلمون من لن يحافظ على نظافة المنافسة؟ بطريقة ما، سيكون الاحتكاك الوحيد بين سيارتي فيراري. وها هو ذلك يحدث بالفعل. لماذا فكرت بهذه الطريقة؟ لأن هذا ما يحدث دائمًا. إنهما يتنافسان ضد بعضهما بعضًا بشراسة أكبر من تنافسهما ضد أي سائق آخر".

وعند مراجعة إعادة الحادثة عند المنعطف السابع، أشار بالمر إلى أنه رغم ترك هاميلتون مساحة ضيقة على المسار الداخلي، لم يكن هناك أي مبرر لمجازفة لوكلير بعد لحظات من تلقيه تعليمات مباشرة من الفريق.

وقال بالمر: "بالنظر إلى أنه تلقى للتو تحذيرًا من فيراري قبل بضعة منعطفات، فقد كانت مجازفة غير ضرورية للقيام بذلك عند ذلك المنعطف. ولديهما عدم اكتراث تامّ بالفريق. أشعر ببعض التعاطف مع فريد، إذ يكفي أن تنظر إليه لترى مدى إنهاكه من محاولة إدارة هذين السائقين. ولا أعلم ما الخطوة التالية. كما تعلمون، ما الذي يمكن قوله أكثر من ذلك؟".

لويس هاميلتون وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

وجاء تعاطف بالمر عقب مقابلة أجراها مدير فريق فيراري فريدريك فاسور على هامش الحلبة، بدا خلالها مستاءً للغاية. وبعدما سبق له عقد محادثات حازمة لتصفية الأجواء إثر تلقي لوكلير عقوبة خمس ثوانٍ بسبب قطعه مسار هاميلتون في اللفة الأولى في مكسيكو سيتي قبل ثلاثة أسابيع، لم يتوانَ فاسور عن التعبير عن موقفه بصراحة.

فاسور يواجه وقتًا صعبًا في إدارة سائقيه

قال فاسور للقناة الرسمية للفورمولا 1: "بصراحة، موقفي هو أن ما حدث مجددًا يتجاوز حدود ما يمكن تقبله. لقد استخدمت الكلمة ذاتها تمامًا بعد المكسيك، لكن الأمر ينطوي على عدم احترام، عدم احترام للفريق وللرعاة، لكن في المقام الأول للأشخاص الذين يعملون في مقر الفريق. لقد أوصلنا الرسالة إلى شارل قبل خمسة منعطفات، وبالنسبة إليّ، فإن ذلك خطأ على الصعيد المهني".

وبحلول يوم الثلاثاء، ازداد إحباط فاسور حدة. وفي معرض حديثه عن تداعيات الحادثة قبيل جولة قطر، أقر بأن الضغوط الداخلية "أسوأ بكثير الآن مما كانت عليه قبل 18 شهرًا"، مضيفًا: "في الآونة الأخيرة، بات الوضع بينهما خارج نطاق السيطرة".

وكانت تكلفة الحادثة على الحلبة مؤلمة للغاية. فبعد التأهل في المركزين العاشر والحادي عشر، نجحت سيارتا فيراري في تقليص الفارق عن صدارة السباق إلى أقل من ثلاث ثوانٍ خلال فترة القيادة الثانية، مع وتيرة تؤهلهما للمنافسة على منصة التتويج.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

لكن حادثة اللفة الـ38 أدى إلى إنهاء هاميلتون السباق في المركز السابع (بعدما نفذ أيضًا عقوبة سابقة قدرها عشر ثوانٍ إثر تفاديه لاندو نوريس)، ولوكلير في المركز العاشر، ليكتفي الفريق بحصيلة هزيلة بلغت سبع نقاط.

ورفض هاميلتون تصعيد الانتقادات علنًا، قائلًا أن الخلاف "مسألة يتعين على الفريق التعامل معها"، معربًا عن أمله في أن "يتوصلوا في نهاية المطاف إلى حل لها".

ولا تزال فيراري تتمتع بأفضلية مريحة تبلغ 77 نقطة أمام ريد بُل في الصراع على المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين (517 مقابل 440 نقطة)، مع تبقي جولتي قطر وأبوظبي.

بينما يتقدم هاميلتون على لوكلير بفارق 17 نقطة (267 مقابل 250 نقطة)، محتلاً المركز الثالث في الترتيب العام. لكن كما أبرز تحذير بالمر، فإن ضمان مركز الوصافة لن يخفي حقيقة أن سائقي فيراري يمضيان بصورة متزايدة في اتجاهين متعاكسين.

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