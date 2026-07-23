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بالمر: سبا كانت عطلة نهاية الأسبوع الأكثر كمالًا في مسيرة حجار

أشاد جوليون بالمر سائق الفورمولا 1 السابق بالأداء الذي قدمه إسحاق حجار خلال جائزة بلجيكا الكبرى، معتبرًا أنه الأفضل والأكثر اكتمالًا في مسيرته، كما أثنى على عودة ريد بُل للمنافسة بقوة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أليستير ستالي

أنهى ماكس فيرستابن جائزة بلجيكا الكبرى في المركز الثالث بعدما انطلق من المركز الثاني، ليصعد إلى منصة التتويج ويضع حدًا لسلسلة نتائجه المتواضعة في السباقات الأخيرة.

أما زميله إسحاق حجار، فقد اضطر إلى الانطلاق من آخر الترتيب بعد تعرضه لعقوبة على شبكة الانطلاق نتيجة تغيير بعض مكونات وحدة الطاقة في سيارة ريد بُل.

وعند تقييمه للتطور الذي حققه ريد بُل مؤخرًا، قال بالمر: "أفضل خبر بالنسبة إلى ريد بُل هو أن السيارة أصبحت تنافسية على الحلبات ذات الخصائص المختلفة".

وأضاف: "في الجزء الأول من الموسم، اشتكى السائقان من نقص الارتكازية وحساسية توازن السيارة في المنعطفات".

وتابع: "لكن يبدو أنهما وجدا الإيقاع المناسب الآن. ففي سبا، حيث تكشف المنعطفات الطويلة والسريعة بلا رحمة أي خلل في توازن السيارة، قدم الفريق أداءً ممتازًا منذ الحصة الأولى".

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ولم يكن فيرستابن الوحيد الذي قدم أداءً مميزًا في بلجيكا، إذ لفت إسحاق حجار الأنظار أيضًا بعدما انطلق من مؤخرة الترتيب وشق طريقه حتى أنهى السباق في المركز السادس.

ووصف بالمر أداء السائق الفرنسي بأنه أفضل عطلة نهاية أسبوع في مسيرته، قائلًا: "قدم إسحاق أداءً ثابتًا طوال الموسم، لكن سبا كانت عطلة نهاية الأسبوع الأكثر كمالًا في مسيرته. وقدرته على لعب دور الفريق أفادت ماكس بشكل مباشر".

وأكمل: "لقد منح ماكس أفضلية أكبر بكثير مقارنة بفائدة السحب الهوائي التي وفرها يوكي تسونودا في أبوظبي العام الماضي. إلى جانب ذلك، كان يمتلك سرعة حقيقية. وإذا قارناه بجميع السائقين الذين عانوا إلى جانب فيرستابن في السنوات الماضية، فإن حجار يقدم مستوى مذهلًا من السرعة هذا الموسم".

واختتم: "لم يمتلك ريد بُل سائقًا ثانيًا بهذه الدرجة من الثبات والسرعة منذ أيام دانيال ريكاردو في موسم 2018، وهذا يمنح الفريق نقاطًا بالغة الأهمية في بطولة الصانعين".

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