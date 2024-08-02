بالمر: جائزة بلجيكا الكبرى دليل على عودة هاميلتون إلى سابق مستواه وقمة أدائه

لم يتمكن هاميلتون من تجاوز زميله في مرسيدس جورج راسل نحو صدارة سباق بلجيكا خلال اللفات الأخيرة، بالرغم من امتلاكه إطارات أجدد.

وقد عبر راسل خط النهاية أولًا محققًا ما كان لبصبح الفوز الثاني في هذا الموسم، لكنه خسر ذلك الانتصار بعد شطب نتيجته بعدما وجدت فيا أن سيارته كانت أقل من الوزن الأدنى المسموح، ليرث هاميلتون الفوز ويسجل الانتصار رقم 105 في مسيرته.

وبالرغم من أنه لم يحرز هذا الفوز على المسار، لكن بالمر سائق الفورمولا 1 السابق أشاد بأداء هاميلتون في سبا وكيف أثار إعجابه.

حيث قال سائق رينو السابق ضمن عموده على موقع الفورمولا 1: "لويس هاميلتون عاد إلى سابق مستواه وقمة أدائه"

وأضاف: "لقد قاد سباقًا مثاليًا وأنقذ مرسيدس بعد شطب نتيجة راسل ليحافظ الفريق على الفوز في بلجيكا".

وتابع: "لولا جرأة راسل وذكاء استراتيجيته، لكان الفوز من نصيب هاميلتون بعد قيادته الممتازة، فهو من قدم الانطلاقة الأفضل وكانت ردّة فعله عقب انطفاء الأضواء الخمسة مدهشة بأقل من 0.25 ثانية وهو الوحيد الذي حقق ذلك. وقد استفاد من ذلك التسارع على الانطلاقة وقام بتجاوز حاسم على سيرجيو بيريز".

وأكمل: "تلخيصًا، يمكن القول بأن هاميلتون أكمل الجولة على نحوٍ مثالي، فبعد تصفيات جيدة، تقدم إلى الصدارة في السباق بعد تجاوزات مهمة ومن ثم تمكن من إدارة الفارق والاستراتيجية مع من خلفه، وكان ليفوز لولا استراتيجية الفريق مع راسل".