تمكن هاميلتون من تحقيق أول انتصار له مع فيراري في برشلونة، وأصبح الآن يتقدم على لوكلير بفارق 46 نقطة في الترتيب العام.

وقيّم جوليون بالمر وضع لوكلير في مقاله على موقع الفورمولا 1 الرسمي، ولا سيما أخطاءه الحاسمة في التجارب التأهيلية، مؤكدًا أن السائق القادم من موناكو يواجه أحد أكبر الاختبارات في مسيرته.

حيث قال بالمر: "شارل موهبة استثنائية. منذ فئات الناشئين، شاهدته يقدم أمورًا مذهلة داخل السيارة، معتمدًا بالكامل على إحساسه وغرائزه".

وأكمل: "لكن هذا الأسلوب الجريء كان يجلب معه دائمًا بعض الأخطاء، وإن كانت نادرة".

وأردف: "يبدو أنه يمر الآن بأصعب مرحلة في مسيرته. لقد بدأ يرتكب خطأ دفع السيارة إلى ما يتجاوز حدود إمكاناتها بوتيرة متكررة أكثر من اللازم".

وتابع: "فوق ذلك، يوجد في الجهة الأخرى من المرآب سائق يعرف تمامًا كيف تُدار معارك البطولة، ويستخرج الحد الأقصى من كل نتيجة، ويزيد الضغط عليه. وهذا يجعل الصعوبات التي يمر بها شارل أكثر وضوحًا".

وأضاف بالمر أن تراجع مستوى لوكلير يعود إلى الخصائص التقنية لسيارة فيراري SF-26، وأن هاميلتون تأقلم مع الوضع بصورة أفضل.

حيث قال: "يقود لوكلير دائمًا وهو يدفع السيارة إلى أقصى حدودها، لكن استجابة سيارة فيراري لهذا العام تأتي بشكل متقطع مفاجئ، كما أن توازن قسمها الخلفي غير مستقر إلى حد ما".

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

وأردف: "يبدو أن أقوى نقاط السيارة هي قوة تماسك مقدمتها. وكنت سأقول عادة أن ذلك سيكون أنسب لشارل منه للويس، لكن أسلوب قيادته العدواني بطبيعته يجبر السيارة على الاستجابة بصورة حادة ومفاجئة أكثر من أسلوب لويس الأكثر هدوءًا".

واسترسل: "لذلك فإن أسلوب لويس يناسب السيارة بشكل أفضل".

بالمقابل، أكد المعلق البريطاني أنه رغم كل ذلك، فإنه يعتقد أن لوكلير سيتجاوز هذه المرحلة.

حيث قال: "ليس لديّ أي شك في أننا سنرى شارل في أفضل حالاته قريبًا".

وأردف: "في الوقت الحالي، عليه فقط أن يواصل العمل ويركز على عدم ارتكاب الأخطاء حتى يستعيد ثقته بنفسه. كانت النمسا حلبة صعبة بالنسبة لفيراري، وقد لا تكون سيلفرستون، بخطوطها المستقيمة الطويلة، سهلة أيضًا".

وتابع: "لكن إذا تمكن لوكلير من استعادة مستواه، فقد نراه في أفضل حالاته خلال جائزة المجر الكبرى".

واختتم: "في نهاية المطاف، انطلق من مركز الانطلاق الأول هناك في العام الماضي، كما أن سيارة فيراري هذا العام أقوى بكثير".