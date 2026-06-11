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بالمر: أداء أنتونيللي في موناكو ذكّرني بأفضل فترات فيتيل

قارن جوليون بالمر سائق الفورمولا 1 السابق الأداء الخالي من الأخطاء الذي قدمه أندريا كيمي أنتونيللي في موناكو بالموسم الأسطوري الذي قدمه سيباستيان فيتيل عام 2013.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

قارن جوليون بالمر محلل الفورمولا 1 المعركة الذهنية التي خاضها أندريا كيمي أنتونيللي أمام ماكس فيرستابن في التصفيات يوم السبت، عندما انتزع البول بوزيشن بفارق 0.043 ثانية، إضافة إلى هدوئه تحت ضغط لويس هاميلتون يوم الأحد، بأفضل أيام بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل. 

حيث قال متحدثًا إلى القناة الرسمية للفورمولا 1: "وجد كيمي وتيرة مختلفة تمامًا هذا الموسم، وأصبح أشبه بسائق آخر. لقد رأيت ما يكفي هذا العام لأدرك مدى استثنائية موهبته الخالصة".

وتابع: "لو لم يكن يمتلك موهبة هائلة وثقة استثنائية بالنفس، لما تمكن من انتزاع البول بوزيشن في موناكو، وإدارة الضغط يوم السبت، ثم مطاردة أسرع لفة بفارق تجاوز الثانية يوم الأحد مع تنفيذ انطلاقتين مثاليتين".

وأضاف: "ذكّرني ما قدمه في عطلة نهاية الأسبوع في موناكو بأفضل فترات سيباستيان فيتيل. أتذكر مشاهدة سلسلة انتصارات سيباستيان الأخيرة في عام 2013 عندما تُوج باللقب. لم يكن يكتفي بالتفوق على منافسيه فحسب، بل كان ينظر إلى كل سباق على أنه فرصة لإظهار مدى روعته كسائق أمام العالم".

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كما شرح بالمر التفوق التكتيكي لأنتونيللي وإدارته للمخاطر خلال السباق، قائلًا: "كان فوزه في الصين رائعًا، وكان أداؤه في اليابان أفضل من ذلك، لكن ما قدمه في موناكو كان على مستوى مختلف تمامًا".

وأكمل: "على حلبة يكاد فيها التجاوز يكون مستحيلًا، كان بإمكانه إنهاء السباق بسهولة عبر الحفاظ على فارق 10 ثوانٍ أمام هاميلتون".

واختتم: "لكن بدلًا من ذلك، حافظ على وتيرته واستمر في توسيع الفارق باستمرار، ما منح فريقه أفضلية استراتيجية هائلة عندما خرجت سيارة الأمان. مطاردته لأسرع لفة في نهاية السباق كانت خطوة تحمل بصمات فيتيل بكل وضوح".

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