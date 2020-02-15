بالفيديو: هاميلتون وبوتاس يقودان سيارة مرسيدس "دبليو11" للمرّة الأولى

ضمن هذا الفيديو سيكون بوسعكم مشاهدة صور من داخل السيارة وبوتاس وهو على الحلبة قبل تسليم مهام القيادة لهاميلتون الذي كان يرتدي خوذته الجديدة لموسم 2020 بالألوان الأرجوانية.

كذلك تجدون مدير الفريق توتو وولف يراقب الأمور من خط الحظائر بينما تدور مقاتلته حول الحلبة قُبيل انطلاق التجارب الشتوية الأسبوع المُقبل في برشلونة.

في هذه الأثناء، اختبرت ألفا توري سيارتها الجديدة "أيه تي 01" على حلبة ميزانو صباح اليوم.