بالفيديو: هاميلتون وبوتاس يقودان سيارة مرسيدس "دبليو11" للمرّة الأولى
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15-02-2020
بإمكانكم الاستمتاع بمشاهدة لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس أثناء قيادتهما لسيارة مرسيدس الجديدة "دبليو11" للمرّة الأولى على حلبة سلفرستون خلال يوم التصوير الترويجي.
ضمن هذا الفيديو سيكون بوسعكم مشاهدة صور من داخل السيارة وبوتاس وهو على الحلبة قبل تسليم مهام القيادة لهاميلتون الذي كان يرتدي خوذته الجديدة لموسم 2020 بالألوان الأرجوانية.
كذلك تجدون مدير الفريق توتو وولف يراقب الأمور من خط الحظائر بينما تدور مقاتلته حول الحلبة قُبيل انطلاق التجارب الشتوية الأسبوع المُقبل في برشلونة.
في هذه الأثناء، اختبرت ألفا توري سيارتها الجديدة "أيه تي 01" على حلبة ميزانو صباح اليوم.
دانييل كفيات، ألفا توري "أيه تي01"
تصوير: ألفا توري
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بالفيديو: هاميلتون وبوتاس يقودان سيارة مرسيدس "دبليو11" للمرّة الأولى
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