بالفيديو: لفّة حول مسار حلبة البحرين "البيضوي"

في ظل احتمالية استضافة حلبة البحرين الدولية لسباقين قُرب نهاية موسم 2020 في الفورمولا واحد، تمّ عرض مقترح لإقامة السباق الثاني على الحلبة حول مسارها الخارجي الأقصر.

قد تمّ وصف المسار - الذي يتضمّن ثلاثة خطوط مستقيمة طويلة - بأنّه "بيضوي تقريبًا" من قِبَل روس برون مدير رياضة المحرّكات في الفورمولا واحد.

وكما تُظهر تلك اللفّة الافتراضية، فإنّ ذلك المسار يستخدم المقطعين الأوّل والأخير من حلبة الجائزة الكبرى الحالية، لكنّه يقطع نحو الخارج المقطع الأوسط من حلبة الصخير. إلى جانب وجود مناطق خروج آمن عبر منعطفين سريعين قبل المنعطف الأضيق.

وأوضح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدوليّة ضمن حوارٍ مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ذلك المسار سيوفّر نوعًا من الإثارة للسائقين والمشجّعين.

فقال: "إنّه مسارٌ منخفض الارتكازيّة. لا مجال لي لمقارنته بمونزا، لكنّه مسارٌ سيكون بوسعك فيه استخدام مستويات ارتكازيّة دنيا عليه، لذا سيكون عامل السحب موجودًا. نأمل اعتماد ثلاث مناطق دي آر اس".

كما ستكون هناك الكثير من فرص التجاوز، حيث قال: "لا يزال هناك المنعطفان الأوّل والرابع، وعادة فإنّ من يرتكب خطأ في المنعطف الأوّل يخسر بالتوجّه إلى المنعطف الرابع. هناك بعض فرص التجاوز هناك".

وواصل شرحه بالقول: "سيكون الخروج من المنعطفات 4، و5 و6 بأقصى طاقة بالنسبة لسيارات الفورمولا واحد. ومن ثمّ هناك منطقة كبحٍ قاسية بزاوية حادّة والعبور من ذلك المنعطف المزدوج والعودة للضغط مجدّدًا. إنّها منطقة يُمكن أن تقع فيها أخطاء، لكن ربّما لن تكون هناك الكثير من التجاوزات".

وأضاف: "ومن ثمّ لديك خطٌ مستقيم طويل آخر للتوجّه إلى المنعطف الأخير، هناك 200 أو 300 متر إضافيّة بالمقارنة مع المسار الاعتياديّ، ذلك يجعله بطول الخطّ المستقيم الرئيسي تقريبًا".