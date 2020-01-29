بالفيديو: فيراري تكمل التشغيل الأوّل الناجح لسيارتها لموسم 2020

مثلما كان مُجدولًا قبل بضعة أيّام، أتمّ الحصان الجامح برنامجه لهذا اليوم المتمثّل في التشغيل الأوّل للمحرّك على السيارة الجديدة في معقله في مارانيللو.

ونشر الفريق مقطع فيديو على حسابه في تويتر يُظهر العمليّة وصوت المحرّك الجديد، بالرغم من أنّه مثل سائر الفرق تفادى إظهار أيّة تفاصيل للسيارة نفسها.

وتأتي هذه العمليّة بعد أن نشرت عدّة فرقٍ على رأسها مرسيدس (بالأمس) ومكلارين (اليوم) مقاطع فيديو لذات العمليّة.

وتدخل فيراري الموسم الجديد بذات تشكيلة سائقيها المكوّنة من سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير، على أمل أن تسمح سيارة هذا العام لهما بالمنافسة على اللقبين بعد خيبة أمل العام الماضي.

يُشار إلى أنّ فريق فيراري سيكون أوّل الفرق التي تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة وذلك يوم الإثنين 11 فبراير/شباط.