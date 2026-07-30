أظهرت صور نشرها الموقع الإسباني SoyMotor الثنائي وهما يقضيان بعض الوقت معاً خلال الإجازة الصيفية، برفقة شريكتيهما كيلي بيكيه وسوزي وولف.

ويُعتقد أن الصور التُقطت في جزيرة سردينيا الإيطالية، رغم عدم معرفة التاريخ الدقيق لالتقاطها.

ومن المعروف أن اليخت الفاخر الخاص بفيرستابن، "Unleash the Lion"، رسا في سردينيا بعد ظهر يوم الأحد.

وتُظهر إحدى الصور وولف جالساً على دراجة مائية، بينما ينظر إليه فيرستابن من المياه، في حين تُظهر صور أخرى السائق الهولندي وهو يستمتع بركوب لوح تزلج كهربائي، إضافة إلى وجوده على متن يخته الفاخر.

وأعادت هذه الصور إشعال التكهنات بشأن مستقبل فيرستابن، الذي ارتبط اسمه بمرسيدس خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مقاعد الفريق الألماني تبدو محسومة بالفعل.

فمن المقرر أن يواصل فريق مرسيدس الاعتماد على كيمي أنتونيللي وجورج راسل خلال موسم 2027 من بطولة العالم للفورمولا 1.

كما كُشف الشهر الماضي عن تفعيل بند التمديد في عقد راسل، دون الحاجة إلى إعلان رسمي، نظراً لأن السائق البريطاني يمتلك بالفعل عقداً متعدد السنوات مع الفريق.

وفي الوقت الذي يستمر فيه الغموض حول مستقبل فيرستابن، لفتت رحلة طائرته الخاصة الأنظار أيضاً.

وبحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية، أقلعت طائرته من مدينة نيس الفرنسية، القريبة من موناكو، قبل أن تهبط في سردينيا، ثم غادرت بعد توقف قصير متجهة إلى مدينة سالزبورغ النمساوية، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة ريد بُل.

ولا تزال أسباب هذه الرحلة، وهوية الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، غير معروفة حتى الآن.

ويرتبط فيرستابن بعقد مع ريد بُل يمتد حتى نهاية عام 2028، كما ارتبط اسمه مؤخراً بإمكانية الانتقال إلى مكلارين.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الخيارين الأكثر ترجيحاً أمام بطل العالم يتمثلان في البقاء مع ريد بُل أو الحصول على استراحة مؤقتة من مسيرته في الفورمولا 1.

ويمتلك فيرستابن مهلة حتى منتصف أكتوبر لاتخاذ قراره بشأن مستقبله.

وفي المقابل، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ريد بُل عرضت على فيرستابن عقداً جديداً يمتد حتى نهاية عام 2029.

وبحسب التقرير، يتضمن العرض زيادة في راتبه السنوي مقابل إزالة البنود المرتبطة بالأداء الموجودة في عقده الحالي.