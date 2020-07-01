بالصور: نظرة أولى على بادوك الفورمولا واحد في جائزة النمسا الكبرى
بدأت فرق بطولة العالم للفورمولا واحد تحضيراتها لبدء موسم 2020 من خلال جائزة النمسا الكبرى، حيث ظهرت أخيرًا أولى صور خطّ الحظائر المغلق اليوم الأربعاء.
على إثر فجوة 110 أيّام منذ توقّف موسم الفورمولا واحد من يوم الجمعة في جائزة أستراليا الكبرى، عادت الفرق أخيرًا للعمل في البادوك تحضيرًا للجولة الافتتاحيّة للموسم.
واعتُمدت جملة من البروتوكولات للأحداث المغلقة – التي تقام من دون حضور جمهور – ولن تكون مقرّات الفريق المتنقّلة حاضرة على الحلبات، وعوضًا عن ذلك استعانت الفرق بمنشآت مجهّزة تمّ وضعها من قبل منظّمي السباق.
فضلًا عن ذلك فإنّ شاحنات الفرق قد نُقلت بعيدًا عن البادوك بالمقارنة مع موقعها في السابق مباشرة خلف المرآب، وذلك في محاولة لمنح الفرق المزيد من مساحة العمل.
ومن أجل الاطّلاع أكثر على الوضع الجديد للفورمولا واحد، إليكم باقة الصور الملتقطة اليوم الأربعاء على حلبة ريد بُل رينغ.
شاحنات ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
شاحنات ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
تجهيزات الفرق
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
تجهيز البادوك
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
أعضاء فريق مكلارين
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
شاحنات ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
عضو من فريق ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
مقر ضيافة فريق ألفا روميو
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
مقر ضيافة فريق ألفا توري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
عضو من فريق ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
عضو من فريق فيراري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
عضو من فريق مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
فريق ألفا توري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
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