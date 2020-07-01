بالصور: نظرة أولى على بادوك الفورمولا واحد في جائزة النمسا الكبرى

على إثر فجوة 110 أيّام منذ توقّف موسم الفورمولا واحد من يوم الجمعة في جائزة أستراليا الكبرى، عادت الفرق أخيرًا للعمل في البادوك تحضيرًا للجولة الافتتاحيّة للموسم.

واعتُمدت جملة من البروتوكولات للأحداث المغلقة – التي تقام من دون حضور جمهور – ولن تكون مقرّات الفريق المتنقّلة حاضرة على الحلبات، وعوضًا عن ذلك استعانت الفرق بمنشآت مجهّزة تمّ وضعها من قبل منظّمي السباق.

فضلًا عن ذلك فإنّ شاحنات الفرق قد نُقلت بعيدًا عن البادوك بالمقارنة مع موقعها في السابق مباشرة خلف المرآب، وذلك في محاولة لمنح الفرق المزيد من مساحة العمل.

ومن أجل الاطّلاع أكثر على الوضع الجديد للفورمولا واحد، إليكم باقة الصور الملتقطة اليوم الأربعاء على حلبة ريد بُل رينغ.