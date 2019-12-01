بالصور: ترتيب شبكة انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى
يستعرض عليكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" ترتيب شبكة انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى الجولة الختاميّة لموسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
1 - لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
2- ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
3 - شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات
4 - سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
5 - ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
6 - لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
7 - دانيال ريكاردو، رينو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
8 - كارلوس ساينز الإبن، مكلارين
الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون
9 - نيكو هلكنبرغ، رينو
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
10 - سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
11 - بيير غاسلي، تورو روسو
الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات
12 - لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
13 - دانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات
14 - كيفن ماغنوسن، هاس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
15 - رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
16 - أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
17 - كيمي رايكونن ، ألفا روميو
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
18 - جورج راسل، ويليامز
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
19 - روبرت كوبتسا، ويليامز
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
20 - فالتيري بوتاس، مرسيدس (بعد عقوبة تغيير المحرّك)
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
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بالصور: ترتيب شبكة انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
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التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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11:00
13:00
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|التجارب الحرّة الثانية
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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15:00
17:00
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|التجارب الحرّة الثالثة
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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12:00
14:00
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|التجارب التأهيليّة
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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15:00
17:00
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|السباق
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الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
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15:10
17:10
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