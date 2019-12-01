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بالصور: ترتيب شبكة انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى

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بالصور: ترتيب شبكة انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى
01-12-2019

يستعرض عليكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" ترتيب شبكة انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى الجولة الختاميّة لموسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

شريط التمرير
القائمة

1 - لويس هاميلتون، مرسيدس

1 - لويس هاميلتون، مرسيدس
1/20

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

2- ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

2- ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
2/20

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

3 - شارل لوكلير، فيراري

3 - شارل لوكلير، فيراري
3/20

الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

4 - سيباستيان فيتيل، فيراري

4 - سيباستيان فيتيل، فيراري
4/20

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

5 - ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ

5 - ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ
5/20

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

6 - لاندو نوريس، مكلارين

6 - لاندو نوريس، مكلارين
6/20

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

7 - دانيال ريكاردو، رينو

7 - دانيال ريكاردو، رينو
7/20

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

8 - كارلوس ساينز الإبن، مكلارين

8 - كارلوس ساينز الإبن، مكلارين
8/20

الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون

9 - نيكو هلكنبرغ، رينو

9 - نيكو هلكنبرغ، رينو
9/20

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

10 - سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

10 - سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
10/20

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

11 - بيير غاسلي، تورو روسو

11 - بيير غاسلي، تورو روسو
11/20

الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات

12 - لانس سترول، ريسينغ بوينت

12 - لانس سترول، ريسينغ بوينت
12/20

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

13 - دانييل كفيات، تورو روسو

13 - دانييل كفيات، تورو روسو
13/20

الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

14 - كيفن ماغنوسن، هاس

14 - كيفن ماغنوسن، هاس
14/20

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

15 - رومان غروجان، هاس

15 - رومان غروجان، هاس
15/20

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

16 - أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو

16 - أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو
16/20

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

17 - كيمي رايكونن ، ألفا روميو

17 - كيمي رايكونن ، ألفا روميو
17/20

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

18 - جورج راسل، ويليامز

18 - جورج راسل، ويليامز
18/20

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

19 - روبرت كوبتسا، ويليامز

19 - روبرت كوبتسا، ويليامز
19/20

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

20 - فالتيري بوتاس، مرسيدس (بعد عقوبة تغيير المحرّك)

20 - فالتيري بوتاس، مرسيدس (بعد عقوبة تغيير المحرّك)
20/20

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
السباق الانطلاقة خلال
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
11:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
15:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
12:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
15:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
15:10
17:10
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