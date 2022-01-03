بالصور: الكشف عن التعديلات في حلبة سبا-فرانكورشان

كجزء من عملية التحديث، تم العمل على رفع مستويات السلامة، وتحسين الحلبة لاستضافة سباقات الدراجات أيضاً.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة تلك التحديثات إلى ما يقارب 80 مليون يورو، لكن من المفترض أن يضمن ذلك بقاءها ضمن روزنامة الفورمولا واحد لفترة طويلة.

وبدءاً من العام الجديد، ستستضيف سبا مجموعة من الفعاليات الرياضية الكبيرة من بينها جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، سباق سبا 24 ساعة، جولة في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" وكذلك سباق الدراجات 24 ساعة ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل للدراجات يوم 22 يونيو/حزيران.

ونتيجة لذلك، تم توسيع مناطق الخروج الآمنة واستبدال بعضها بمناطق حصوية.

كما أن الحلبة تبني عدداً من المدرجات الجديدة.

وهذه صور لبعض التغييرات!

"لا سورس"

العمل في حلبة سبا-فرانكورشان تصوير: حلبة سبا-فرانكورشان

بالكاد يمكن تمييز المنطقة بين "لا سورس" و"أو روج"، حيث تم استبدال قسم من منطقة الخروج الآمن الاسفلتية بمنطقة حصوية.

وفي مقابل المرائب القديمة، ما كان يدعى بمدرج 24 ساعة ومناطق الجلوس الخارجية تم هدمها. وسيتم بناء مدرجات جديدة مع قسم لكبار الشخصيات كذلك.

العمل في حلبة سبا-فرانكورشان تصوير: حلبة سبا-فرانكورشان

منعطف "بروكسيل"

العمل في حلبة سبا-فرانكورشان تصوير: حلبة سبا-فرانكورشان

في قمة الحلبة، سيتم تغيير الجهة الخارجية من "بروكسيل". مثل "لا سورس"، سيتم تعويض جزء من منطقة الخروج الآمن بمنطقة حصوية .

"بلانشيمونت"

العمل في حلبة سبا-فرانكورشان تصوير: حلبة سبا-فرانكورشان

في الجهة الخارجية من القسم السريع الأيسر، تم تغيير موقع الحاجز من أجل زيادة مساحة الخروج الآمن.

وكذلك هنا، سيتم تعويض قسم من المنطقة الاسفلتية بأخرى حصوية.

العمل في حلبة سبا-فرانكورشان تصوير: حلبة سبا-فرانكورشان