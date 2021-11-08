بالصور: التعديلات الجديدة على حلبة مرسى ياس للفورمولا 1

تستعد حلبة مرسى ياس حاليًا لاستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2021، ليكون أول سباق رسمي دولي يسلط الضوء عالميًا على المسار الجديد حيث يخوض نجوم عالم الفورمولا 1 ومن ضمنهم لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن، منافسات متقاربة على المسار الجديد البالغ طوله 5.28 كم، والذي يتميز بمعدل أعلى للسرعة وانسيابية أكثر في القيادة، كما يوفر المزيد من الفرص للتجاوز للتسابق جنبًا إلى جنب مقدمًا جرعة إضافية من الإثارة والتشويق لجمهور رياضة سباقات السيارات.

وبهذه المناسبة صرح سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: "هذه مناسبة تاريخية في مسيرة حلبة مرسى ياس، فهذه أول مرة يخضع فيها المسار لعمليات تعديل منذ انطلاقة حلبة مرسى ياس في عام 2009، ومنذ ذلك الوقت حققت سيارات الفورمولا 1 وأسطول مركباتنا تقدمًا هائلًا من ناحية التصميم والأداء الرياضي، وانطلاقًا من التزامنا بمواكبة أحدث التطورات وتقديم أفضل التجارب لضيوفنا فقد حرصنا على أن يعكس مسار الحلبة هذا التطور ويقدم تجربة حافلة بالمتعة والتشويق للسائقين والمتابعين على حد سواء".

وأضاف: "تعكس التعديلات على المسار الطبيعة التنافسية لجميع فعاليات رياضة سباق السيارات التي تستضيفها حلبة مرسى ياس، ولكن مع اقتراب موعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021، فإننا نتطلع قدمًا لما يقدمه المسار بتصميمه الجديد من منافسة وأجواء إثارة وحماس في هذه البطولة".

وتم تنفيذ أعمال التعديل في ثلاث مناطق على المسار، هي المنعطف الشمالي الضيق، ومنطقة المرسى، وقسم الفندق، وتتضمن أهداف التعديلات زيادة معدل سرعة القيادة، وإتاحة فرص إضافية للتسابق جنبًا إلى جنب، وتوفير مزيد من إمكانيات التجاوز، بما يضفي جرعة إضافة من التشويق والإثارة إلى أجواء السباقات سواء للمتابعين أو السائقين.

لمحة عن التعديلات

المنعطف الشمالي

تعد التعديلات في منطقة المنعطفة الشمالي من الأهم، وتشمل إزالة المنعطفين 5 و6 قبل المنعطف الشمالي الضيق، والذي تم توسيع زاويته، بالإضافة إلى مساره الذي أصبح عرضه 20 مترًا، وتتيح هذه التعديلات للسائقين دخول المنعطف على سرعات أعلى تصل إلى 300 كم/سا، والخروج من المنعطف نحو المسار المستقيم بسرعات أعلى مما سبق، بما يمكن السائقين من الاقتراب من بعضهم البعض أكثر عند دخول المنعطف والخروج منه نحو المسار المستقيم، ويزيد من فرص التجاوز.

منعطف المرسى

تتضمن التعديلات في منطقة المرسى تحويلها إلى منعطف جديد فريد بعرض 18 متر وزاوية ميلان نحو الداخل، متيحًا المجال للسائقين لخول المنعطف بسرعات تصل إلى 240 كم/سا، ويوفر منعطف المرسى الجديد تحديًا مثيرًا للسائقين مقارنة بقسم المرسى السابق المكون من منعطفات متتالية منخفضة السرعة.

قسم الفندق

قد يبدو قسم الفندق على حاله عند النظرة الأولى، ولكن التعديلات في المنعطفات 17 إلى 20 تشمل توسيع زاوية كل منها، كان الهدف من ذلك إتاحة المجال للسائقين للحفاظ على المسافات المتقاربة فيما بينهم، مقارنةً بالتصميم السابق حيث كانت السيارات تتبع بعضها البعض عن قرب قبيل الوصول إلى هذه المنطقة لتعود للتباعد مجددًا تدريجيًا خلالها. وكانت زاوية ميلان المنعطفات نحو الخارج المترافقة بالسرعات المنخفضة لاجتيازها تؤدى إلى مستويات عالية من انزلاق الإطارات وزيادة نسب استهلاكها ودرجات حرارتها. وكان إجراء التعديلات محدودًا في هذه المنطقة نظرًا لوجودها تحت الفندق، إلا أن توسيع زاوية المنعطفات يساهم في التقليل من انزلاق الإطارات ويزيد من قدرة السائقين على الاقتراب أكثر من منافسيهم ومطاردتهم عن قرب، وبالرغم من صعوبة تنفيذ مناورات التجاوز عند هذه المنطقة، إلا أن المحافظة على تقارب المسافات يساهم في توفير فرص التجاوز في مناطق أخرى من المسار.

تقدم التعديلات في المناطق الثلاث من المسار أثرًا تراكميًا خلال السباق، وتساهم في إضفاء مزيد من الحماس إلى أنشطة سباقات السيارات في حلبة مرسى ياس سواء للسائقين أو المتابعين، ويمكن للسائقين اختبار مهاراتهم في القيادة ومهارات المنافسين في مناورات التجاوز.

وبدوره علق مارك هيوز، المدير الإداري في شركة MRK1 للاستشارات والتي أوكلت بالإشراف على برنامج التعديلات وعمليات التنفيذ: "عملنا مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات على التخطيط لبرنامج التعديل والصميم الجديد للمسار لفترة تقارب العام، وشعرت بسعادة بالغة خلال الأشهر الماضية وأنا أتابع سير العمل يتم على قدم وساق ورؤية التعديلات تتم على أرض الواقع. تعد حلبة مرسى ياس من أكثر حلبات الفورمولا 1 تطورًا من الناحية التكنولوجية عالميًا، وتوفر الحلبة الآن للجمهور عن طريق هذه التعديلات مزيدًا من الترفيه والحماس في جميع فعاليات السباقات المتنوعة، بالإضافة إلى تجربة تمتع السائقين على المسار".