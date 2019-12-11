بالتفصيل: مُحرّك هوندا الذي يُغذّي سيارة ريد بُل في الفورمولا واحد

مثّل تطوير وحدة طاقة هوندا في الفورمولا واحد أبرز النقاط الحيّة لموسم 2019، وذلك على إثر تمتّع الصانع الياباني بعامٍ ناجحٍ مع شريكه فريق ريد بُل.

وبعد أن استمتعت بثلاثة انتصارات هذا الموسم، حيث جاء فوز النمسا ليكون الأوّل للصانع الياباني منذ موسم 2006، فإنّ هوندا اتّبعت نهج تطويرٍ عدائيّ في ذات الوقت.

لكنّ ذلك تزامن مع طريقة ذكيّة من ريد بُل لتركيب وحدة الطاقة في سيارتها "آر.بي15" من أجل تحسين الأداء الانسيابيّ.

وتُظهر الصورة التالية تفاصيل شكل وحدة طاقة هوندا المتواجدة على سيارة ريد بُل.

محرك هوندا على سيارة ريد بُل تصوير: جورجيو بيولا



استُخدمت الفتحة العلويّة على مرّ الأعوام لتغذية المحرّك بالهواء فقط، لكنّ هوندا سمحت بعد أعمال التطوير باستخدام تلك الفتحة (1) لتبريد المشعاع كذلك.

ومن خلال تثبيت جزء من مشعاع التبريد (2) أعلى المحرّك، فإنّ الفريق كان قادرًا على جعل جانبَي السيارة – أين تتموضع عادة مشعاعات التبريد – أصغر بكثير.

لكنّ الفتحة لا تزال تُستخدم من أجل دفع الهواء إلى الضاغط (3) ويُدفع من خلال التوربينة (المروحة)، قبل أن يعبر نظام تغذية المحرّك.

أمّا النقاط (4)، و(6) و(7) فهي تُوضّح فتحات تغذية إضافيّة يتمّ توجيهها من الفتحتَين الجانبيّتين للسيارة.

وبالنسبة للنقاط (8) و(9) فهي تُشير إلى فتحات تصريفٍ للتبريد، بالرغم من أنّ ريد بُل لم تُرد التعليق على وظيفة النقطة (8).

وفي ظلّ استخدام محرّك الاحتراق الداخليّ كعُضوٍ عالي الإجهاد من الهيكل، فإنّه يشهد استخدام نقاط تثبيت عالية الصلابة مثلما تُظهر النقطة (5).

في المقابل تستخدم تورو روسو نظام تغذية مختلفًا قليلًا، وفي حين أنّ محرّكها يتضمّن هو الآخر المشعاع "المثبّت في الأعلى"، فإنّ الفتحة مقسومة إلى ثلاثة أجزاء منفصلة لتغذية الضاغط والمبرّدات.