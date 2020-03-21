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بالتزامن مع إعادة بثّه: استرجاع لردود الفعل بعد سباق البرازيل 2016 المثير

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بالتزامن مع إعادة بثّه: استرجاع لردود الفعل بعد سباق البرازيل 2016 المثير
من قبل:
, محرر
21-03-2020

ستقوم الفورمولا واحد بإعادة بث كامل جائزة البرازيل الكبرى 2016 على منصّاتها، ما سيمنحنا جميعًا الفرصة للعودة بالذاكرة إلى واحد من أكثر السباقات إثارة في السنوات الأخيرة.

نسترجع معكم في هذا المقال كيف كانت ردود فعل بعض السائقين على ذلك السباق المذهل، حيث ساهم فوز لويس هاميلتون العبقري على حلبة إنترلاغوس في جولة ختامية حابسة للأنفاس في أبوظبي.

هاميلتون: فوز سهل

على الرُغم من الأجواء الصعبة التي شهدها السباق، والتي أجبرت المنظمين على بعض التأجيلات وعدّة توقّقات خلال السباق، فقد اعترف هاميلتون بأنّ الوضع لم يكن بهذه الصعوبة، حيث أشار إلى أنّ ذلك الانتصار كان من بين الأسهل بالنسبة له منذ فترة طويلة.

فقال: "لقد كان سباقًا سهلًا للغاية، على الأرجح من بين الأسهل في مسيرتي. لم أتعرّض لأيّة انزلاقات أو لحظات حرجة، كان فوزًا مباشرًا. سباق سيلفرستون 2008 كان أصعب من هذا بكثير".

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لحظات فيرشتابن التي ذكرتنا بإيرتون سينا

على الرُغم من فوز هاميلتون وتأثيره على معركة اللقب، لكنّه لم يكن في الواقع محور الحديث الرئيسي بعد السباق، حيث ذهبت تلك الجائزة إلى ماكس فيرشتابن، الذي قام بعددٍ من حركات التجاوز المذهلة ليعود من استراتيجيته الخاطئة ويشقّ طريقه نحو منصّة التتويج.

حيث صرّح مدير فريقه ريد بُل السعيد كريستيان هورنر بعد السباق قائلًا بأنّ قيادة الهولندي الشاب تتواجد على ذات المستوى مع بعض من أفضل سباقات إيرتون سينا ومايكل شوماخر ضمن أجواء رطبة.

حيث قال: "أعتقد بأنّ متقدّم إلى ذلك المستوى، إذ عليك مقارنته بأولئك العظماء. حيث أنّك لا تشهد كثيرًا سباقًا كهذا وأرى بأنّ ما رأيناه اليوم كان استثنائيًا للغاية".

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فيتيل: ماكس لم يسابق بشكل منصف

لم يكن الجميع سعيدًا بما قام به فيرشتابن، حيث بدا سيباستيان فيتيل سائق فيراري مستاءً من الطريقة التي تجاوزه بها الهولندي عند المنعطف الأخير.

فقال: "أعتقد بأنّني كنت أسابقه جنبًا إلى جنب. لقد رآني، وكنت متقدمًا بعض الشيء وكان هو أسرع بكثير. لذلك تمحور الأمر حول تجاوزه لي عند المنعطف، وليس إذا ما كان سيتجاوزني، لكنني لا أعتقد بأنّ ذلك كان صائبًا".

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دروس قيادة الدرّاجات الرباعية

لم يكن يوم فيرشتابن مثاليًا بالرُغم من أدائه، حيث تعرّض لحادثة حابسة للأنفاس عندما انزلقت سيارته على رأس منطقة التل وأوشك على الاصطدام بالحواجز. حيث كشف لاحقًا بأنّ الدروس التي تعلّمها من قيادة الدراجات الرباعية قد ساعدته في تلك اللحظة.

فقال: "إنّه أمر تتعلّمه من قيادة الدرّاجات الرباعية على الجليد أو في الغو-كارتينغ".

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وداع ماسا

السائق الذي أخطأ وأنهى سباقه مبكرًا كان فيليبي ماسا الذي شعر في ذلك الوقت أنّه يشارك ضمن السباق الأخير في مسيرته في موطنه.

وبالحديث بعد السباق ضمن عموده الأسبوعي، كشف ماسا أنّه حظي بحفلة وداع سرية مساء يوم السباق مع مشجّعيه من البرازيل.

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الكاتب أحمد مجدي

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