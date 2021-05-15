باكو ليست قلقة من جدولة سباق ميامي للفورمولا واحد بدءًا من 2022

ستُنظّم حلبة شوارع باكو سباق الفورمولا واحد الخامس في سجلّها الشهر المقبل في ظلّ عودة الجولة إلى الروزنامة إثر إلغاء نسخة العام الماضي.

وستُمثّل هذه عودة السباق إلى فترته المحبّذة في يونيو، وذلك بعد إقامة نسختَي 2018 و2019 في أبريل.

وأعلنت الفورمولا واحد الشهر الماضي عن أنّ جائزة ميامي الكبرى ستنظمّ غلى روزنامة 2022 ومن المتوقّع أن تُقام في يونيو بجوار جائزة كندا الكبرى.

لكنّ عريف رحيموف المدير التنفيذي لجلبة شوارع باكو قال: "سيكون (سباق ميامي) قريبًا منا في يونيو، لكن سبق أن سافروا من باكو إلى كندا".

وأضاف: "لذا فإنّ الانتقال من باكو إلى ميامي لا يتطلّب مسافة أطول، تقريبًا ذات المسافة. سبق أن فعلنا ذلك. لو أقاموا السباق في يونيو فيُمكن جمعه مع كندا وسيكون ذلك ممكنًا لوجيستيًا وليس معقّدًا للغاية. بل أقلّ تعقيدًا من الانتقال من باكو إلى كندا أو من باكو إلى ميامي".

وأكمل: "لا نعلم أيّ سباقات سيتمّ التخلي عنها. من الصعب عليّ التكهّن بروزنامة العام المقبل، كون هناك الكثير من الأشياء المتغيّرة. لا يزال الوضع ضبابيًا بشأن أيّة سباقات ستُقام وأيّها لا هذا العام".

وأردف: "لم نبدأ المحادثات بعد بشأن العام المقبل وأين نريد التواجد في الروزنامة لأنّ هناك الكثير من المتغيّرات. لكن لو كنّا قريبين من ميامي أو كندا فأعتقد بأنّ المشكلة فقد تقتصر على أمثالكم (وسائل الإعلام) الذين يُسافرون من مكانٍ لآخر".

واختتم بالقول: "بالنسبة للجماهير فإنّ الأمر يعتمد على المناطق التي سيقيمون فيها السباقات. لو كان لدينا 25 سباقًا وسنضيف خمسة أخرى في الولايات المتّحدة فليس لدينا الكثير من المشجّعين القادمين من تلك المنطقة من العالم في جميع الأحوال، لكن لو أضيفت خمسة سباقات في منطقة الشرق الأوسط فقد يُمثّل ذلك مشكلة".