باكو: لا قلق من التضارب بين تصفيات الفورمولا واحد وانطلاقة سباق لومان 24 ساعة

الجدول الزمني المعدل لجولة باكو يعني أن حصة تصفيات الفورمولا واحد تتضارب مع بداية سباق التحمل الفرنسي الأشهر في العالم.

لكن وبالرغم من أن المتابعين سيمتلكون حرية الاختيار بين الحدثين، لكن عارف رحيموف المدير التنفيذي لجائزة أذربيجان الكبرى، لا يرى في هذه المسألة أي سبب يدعو للقلق.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الأمر الأهم في سباق لومان هو الانطلاقة. بينما يعتبر القسم الأخير للتصفيات في الفورمولا واحد هو الأهم".

وتابع: "لذا أعتقد أنه يمكن للمشاهدين على التلفاز متابعة الحدثين معاً: انطلاقة سباق لومان 24 ساعة والقسم الأخير من تصفيات الفورمولا واحد".

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح رحيموف أنه لا سبب يدعو الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لمناقشة هذا التضارب المباشر في المواعيد.

فقال: "الجدول الزمني محدد وفقاً للعديد من العوامل. هناك أسباب داخلية كذلك بالنسبة لنا تدفعنا لانتقاء مثل هذا الموعد يوم السبت، مثل سباق الفورمولا 2".

وأكمل: "ليس هناك حقيقةً خيار في كيفية تغيير المواعيد. لكن كما أسلفتُ: كنتُ لأصاب بخيبة أمل لو كانت انطلاقة السباق تتضارب مع القسم الأخير للتصفيات".

واختتم: "لكن بما أن التضارب فقط خلال بداية التصفيات، أعتقد أن ذلك لن يؤثر على نسب المشاهدة".