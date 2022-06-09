تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / غاسلي: من "المُحزن" فشل القوانين الجديدة في تقليص الفارق مع الصدارة التالي / الفورمولا واحد تؤكد اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع خطَي الحظائر
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

باكو: لا قلق من التضارب بين تصفيات الفورمولا واحد وانطلاقة سباق لومان 24 ساعة

شدد رؤساء جائزة باكو للفورمولا واحد على أن التضارب المباشر بين مواعيد تصفيات الجولة وبداية سباق لومان 24 ساعة، ليس مصدر قلق على الإطلاق.

باكو: لا قلق من التضارب بين تصفيات الفورمولا واحد وانطلاقة سباق لومان 24 ساعة

الجدول الزمني المعدل لجولة باكو يعني أن حصة تصفيات الفورمولا واحد تتضارب مع بداية سباق التحمل الفرنسي الأشهر في العالم.

لكن وبالرغم من أن المتابعين سيمتلكون حرية الاختيار بين الحدثين، لكن عارف رحيموف المدير التنفيذي لجائزة أذربيجان الكبرى، لا يرى في هذه المسألة أي سبب يدعو للقلق.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الأمر الأهم في سباق لومان هو الانطلاقة. بينما يعتبر القسم الأخير للتصفيات في الفورمولا واحد هو الأهم".

وتابع: "لذا أعتقد أنه يمكن للمشاهدين على التلفاز متابعة الحدثين معاً: انطلاقة سباق لومان 24 ساعة والقسم الأخير من تصفيات الفورمولا واحد".

اقرأ أيضاً:
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح رحيموف أنه لا سبب يدعو الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لمناقشة هذا التضارب المباشر في المواعيد.

فقال: "الجدول الزمني محدد وفقاً للعديد من العوامل. هناك أسباب داخلية كذلك بالنسبة لنا تدفعنا لانتقاء مثل هذا الموعد يوم السبت، مثل سباق الفورمولا 2".

وأكمل: "ليس هناك حقيقةً خيار في كيفية تغيير المواعيد. لكن كما أسلفتُ: كنتُ لأصاب بخيبة أمل لو كانت انطلاقة السباق تتضارب مع القسم الأخير للتصفيات".

واختتم: "لكن بما أن التضارب فقط خلال بداية التصفيات، أعتقد أن ذلك لن يؤثر على نسب المشاهدة".

تذاكر
المشاركات
التعليقات
غاسلي: من "المُحزن" فشل القوانين الجديدة في تقليص الفارق مع الصدارة
المقال السابق

غاسلي: من "المُحزن" فشل القوانين الجديدة في تقليص الفارق مع الصدارة
المقال التالي

الفورمولا واحد تؤكد اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع خطَي الحظائر

الفورمولا واحد تؤكد اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع خطَي الحظائر
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

ألفا روميو تكشف عن كسوة لونية خاصة لجائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو تكشف عن كسوة لونية خاصة لجائزة أذربيجان الكبرى

غاسلي يقيّم "كافة خياراته" في الفورمولا واحد بعد تجديد عقد بيريز مع ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي يقيّم "كافة خياراته" في الفورمولا واحد بعد تجديد عقد بيريز مع ريد بُل

تسونودا "لا يثق" بثبات تطبيق القوانين من قِبَل "فيا"
فورمولا 1 فورمولا 1

تسونودا "لا يثق" بثبات تطبيق القوانين من قِبَل "فيا"

الفورمولا واحد تؤكد اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع خطَي الحظائر
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد تؤكد اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع خطَي الحظائر

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.