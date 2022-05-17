باكو تُعدّل مدخل خطّ الحظائر وتهدف لاستضافة سباقٍ قصير في 2023

مثّل شكل وسرعة الوصول إلى مدخل خطّ الحظائر موضوع نقاشٍ كثيف منذ النسخة الأولى لسباق باكو في 2016، حيث يتعيّن على السيارات التباطؤ بسرعة أثناء تواجدها على السرعة القصوى.

وتكثّف الجدل العام الماضي عندما وصف نيكو روزبرغ تلك المنطقة بالأكثر خطرًا في روزنامة الفورمولا واحد بأكملها.

وقال البريطاني ضمن فيديو تقديمي للسباق: "تخيّلوا أن تقوموا بالكبح هنا، تكون على سرعة 350 كلم/س، وهناك جدارٌ إلى يسارك وآخر آمامك، إن انكسر شيء ما فستجد نفسك في ذلك الجدار. ستنتهي".

وأكمل: "هذا أحد المناطق الأكثر خطرًا التي قدت فيها سيارة فورمولا واحد. تشعر أنّه من الخاطئ بشكلٍ كامل العبور من هناك. لكن عليك محاولة التخفيف من وطأة ذلك".

كما أشار سيباستيان فيتيل بعد جولة العام الماضي، التي تعرّض فيها ماكس فيرشتابن ولانس سترول لثقبين في إطاراتهما على الخطّ المستقيم الرئيسي، أنّهما كانا محظوظين بالتفاف سيارتَيهما بعيدًا عن مدخل خطّ الحظائر.

وفي حين أنّ "فيا" دافعت عن التصميم العام الماضي ولم ترَ حاجة لإجراء أيّ تغيير، اتّضح أنّ هناك تعديلات سيتمّ إدخالها لنسخة هذا العام.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن أيّة تغييرات على الحلبة لهذا العام، قال عريف رحيموف مروّج سباق باكو: "سنقوم بتغيير مدخل خطّ الحظائر قليلًا".

وأضاف: "لا توجد تغييرات على الحلبة نفسها، لكنّنا طلبنا من فيا تعديل مدخل خطّ الحظائر قليلًا ليكون أكثر أمانًا".

وأردف: "سنرى كيف ستسير الأمور. لا يرتكب السائقون عادة الكثير من الأخطاء عند دخول خطّ الحظائر".

كما قال أنّ الحفف الجانبيّة، التي قد تفرض بعض المشاكل على هذا الجيل الجديد من السيارات، ستبقى على حالها مبدئيًا.

الحرص على استضافة سباقٍ قصير

ينتهي عقد باكو الحالي في 2024، وقال رحيموف أنّ المحادثات بشأن تجديده لم تنطلق بعد.

لكنّه أكّد على حرصه على تأمين باكو لأحد السباقات الستّة القصيرة المزمع إقامتها العام المقبل.

وقال في هذا الشأن: "ذلك في أجندتي خلال سباق هذا العام. بالنظر إلى مدى انشغال الفورمولا واحد الآن، فأعتقد بأنّ أفضل وقتٍ لفعل ذلك هو عندما يكونون هنا لخوض السباق".

وأكمل: "أحبّ الفكرة كثيرًا. أعتقد بأنّه من الجيّد خلط الأوراق قليلًا على مرّ الأعوام. قد يُصبح الوضع مملًا بعض الشيء عندما يتعوّد الناس على ذات الصيغة، ومن ثمّ يفقدون الاهتمام والحافز".