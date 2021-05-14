باكو ترحب باستضافة سباقات الفورمولا واحد التأهيلية مستقبلاً

ستقيم الفورمولا واحد سباقات تأهيلية هذا الموسم خلال ثلاث جولات، كل منها بطول 100 كلم، يوم السبت، ونتيجة السباق ستحدد ترتيب انطلاقة سباق الأحد.

وستكون جائزة بريطانيا الكبرى المرة الأولى التي ستُطبق فيها هذه الفكرة، ومن ثم إيطاليا والبرازيل.

وفي حال تمّ الاحتفاظ بهذه الصيغة الجديدة للموسم المقبل، فإن الشركة المروجة لجائزة أذربيجان الكبرى ستكون مسرورة باستضافة سباق تأهيلي قصير في باكو.

حيث قال عارف رحيموف مدير الحلبة في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعلم أنها فكرة غير محبّذة لدى بعض السائقين، حيث يرون أنها تحمل بعض المخاطر. لكن بصراحة، أعتقد أن أي تغييرٍ في الصيغة هو أمر مرحبٌ به، أي شيء يضفي المزيد من الإثارة يعتبر جيداً".

وأكمل: "أعتقد أن تجربة هذه الأفكار أمر جيد بشكل عام، محاولة خلط الأوراق ورفع مستويات الحماسة والترقب بين الجمهور المتابع".

وأردف: "أنا أرحبُ بكل تلك التغييرات في حال عُرض علينا ذلك، أو كان أمامنا خيار استضافة أحد السباقات القصيرة".

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بالمقابل، تم تمديد عقد باكو لاستضافة سباقات الفورمولا واحد حتى 2024، لتعويض الموسم الذي فاتها بسبب جائحة كورونا، لكن رحيموف كشف أنه لم تتم بعد مناقشة صفقة طويلة الأمد.

فقال: "لم نتكلم بعد حيال عقود طويلة الأمد".

وأكمل: "أعتقد أنه ليس سراً، الفورمولا واحد تميل لعقود بمدة ثلاث سنوات. أعتقد أنهم يودون جعله النموذج الذي سيعتمدون عليه".

واختتم: "لم نتكلم بعد حيال أي تمديد. ما زال أمامنا الكثير من الوقت، وذلك ليس مشكلة حقاً".