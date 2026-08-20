أعلنت كاديلاك خلال العطلة الصيفية أن مدير الفريق غرايم لاودون سيتنحى عن منصبه، على أن يحل مكانه المدير التنفيذي السابق في رينو والمدير التقني السابق في "فيا"، مارتسين بودكوفسكي.

وتحدث ويل باكستون عن هذا التطور خلال بودكاست "أب تو سبيد"، إلى جانب السائق السابق ديفيد كولتارد والمحللة في سكاي سبورتس نعومي شيف.

وقال باكستون: "أعتقد أن السبب وراء تعيين غرايم مديرًا للفريق في المراحل الأولى هو امتلاكه خبرة في هذا المجال. فمنذ حقبة مانور وماروسيا، أيًا كان الاسم الذي تريد استخدامه، كان يمتلك الخبرة اللازمة في هذا المجال".

وأضاف: "لذلك كان يعرف ما يتطلبه بناء فريق من الصفر، وقد قام بذلك ببراعة. ومن العادل القول إنه لولا خبرة غرايم والعمل الذي قام به في بناء الفريق ووضع الأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة، لما كانت كاديلاك على شبكة الانطلاق اليوم".

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وتابع: "لكنه اعترف مؤخرًا بأن مجال خبرته كان ضيقًا إلى حد ما. ولا أعرف ما إذا كان ذلك نتيجة محادثة أجراها مع الفريق أو محادثة أجراها الفريق معه، لكن كان من الواضح أنه أدرك أنه لن يكون الخيار المناسب للفريق على المدى الطويل".

هذا وأكد الرئيس التنفيذي لكاديلاك دان تاوريس أن القرار لم يكن متبادلًا، وأن لاودون أُبلغ برحيله قبل ساعات فقط من الإعلان عنه، في صباح اليوم نفسه.

وأكمل المقدم السابق في تلفزيون الفورمولا 1 حديثه عن توقيت التغيير قائلًا: "هذا لا يعني أن غرايم قام بعمل سيئ، لكنهم كانوا بحاجة إلى شخص يتولى المهمة ويقود الفريق إلى المستوى التالي. نعلم جميعًا كم من الوقت يستغرق تغيير المسار في الفورمولا 1".

وأردف: "كلما جلبت شخصًا جديدًا في وقت أبكر، كان ذلك أفضل لجميع الأطراف المعنية، لأنك ستكون صاحب تأثير أكبر على التطورات الخاصة بعامي 2027 و2028 وما بعدهما".

واختتم: "إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على المنافسة بأكبر قدر ممكن، وأن تجلب الأشخاص المناسبين في أقرب وقت ممكن، فربما لا يكون هناك مجال كبير للمجاملة في هذا الصدد".