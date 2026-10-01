باكستون: لورون ميكيز يُنسب إليه الفضل في إنهاء "لعنة المقعد الثاني" في ريد بُل
يرى ويل باكستون أن ثقافة الفريق المحسنة في ريد بُل تحت قيادة لورون ميكيز ساعدت إسحاق حجار على التألق.
لوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
يعتقد ويل باكستون معلق الفورمولا 1 أن مدير الفريق لورون ميكيز أنهى "لعنة المقعد الثاني" في ريد بُل، بعدما استبدل البيئة القاسية تاريخيًا في فريق ميلتون كينز بثقافة أكثر دعمًا.
عانت ريد بُل منذ فترة طويلة لإيجاد زميل مناسب لبطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن. وحل ليام لاسون مكان سيرجيو بيريز، الذي يقود الآن لصالح كاديلاك، في المقعد الثاني لدى ريد بُل في 2025. لكن لم يمكث النيوزيلندي في المقعد إلى جانب فيرستابن سوى عطلة نهاية أسبوع واحدة، قبل أن تتم إعادته إلى ريسينغ بولز.
وكان السائق الياباني يوكي تسونودا هو التالي الذي شغل المقعد، واستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2025. وصعد إسحاق حجار من ريسينغ بولز إلى ريد بُل في 2026، وقد أثار الإعجاب حتى الآن في هذا الدور.
وخلال حلقة من بودكاست "أب تو سبيد"، أشار باكستون إلى أن أسلوب ميكيز الإداري الحديث سمح لحجار بالتألق مع الفريق.
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: صور غيتي
حيث قال مقدم برنامج تلفزيون الفورمولا 1 السابق: "إن حقيقة أن هذه اللعنة ربما يجري التخلص منها، ليس بالضرورة من خلال ما يفعله إسحاق، وإنما من خلال ما يفعله لورون وثقافته داخل الفريق".
وأضاف: "في السابق، وتحديدًا تحت قيادة كريستيان هورنر والدكتور هيلموت ماركو والجيل السابق، كان الاعتقاد السائد إلى حد كبير هو أن الألماس يتشكل تحت الضغط".
وتابع: "لكن إزالة هذا الضغط، وربما إحاطة السائق بالدعم وجعل البيئة سعيدة وآمنة، سمح لإسحاق بالابتعاد لما يقرب من شهرين، واستعادة عافيته، ثم العودة وبحوزته عقد جديد بدلًا من أن يكون في موقف شديد الصعوبة".
وأردف: "ربما سمح ذلك لإسحاق باستخراج أقصى ما لديه. وربما يكون اجتماع كل هذه الأمور هو ما يخلق الشعور بأن هذه اللعنة، إذا كانت هناك لعنة أصلًا، قد رُفعت".
هذا وتعرض حجار لإصابة في معصمه خلال العطلة الصيفية، أبعدته عن المنافسات أثناء فترة تعافيه. وكانت جائزة أذربيجان الكبرى أول سباق له بعد العودة، وأنهاه في المركز الثالث.
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