باكستون: حجار أقوى زملاء فيرستابن منذ ريكاردو

ناقش ويل باكستون، إلى جانب سائق الفورمولا 1 السابق دايفيد كولتارد، تشكيلة سائقي ريد بُل الحالية خلال برنامج أب تو سبيد.

وأشار باكستون إلى أن الشائعات المتعلقة ببند الخروج في عقد ماكس فيرستابن لا تزال قائمة.

حيث قال: "سواء بقي فيرستابن مع الفريق أو انتقل إلى فريق آخر، فإن ريد بُل لا تزال تواجه وضعًا تمتلك فيه عددًا من السائقين يفوق عدد المقاعد المتاحة لديها".

وسلط باكستون الضوء بشكل خاص على أداء إسحاق حجار، قائلًا: "أعتقد أن حجار هو أقوى زميل لماكس فيرستابن منذ دانيال ريكاردو".

وأكمل: "إنهم يقدمون عملًا رائعًا بالفعل. وينطبق الأمر أيضًا على أرفيد ليندبلاد وليام لوسون".

وأكد باكستون أن ريد بُل تمتلك مجموعة قوية جدًا من السائقين الشباب، مشيرًا أيضًا إلى نيكولا تسولوف، الذي ينافس في بطولة الفورمولا 2.

حيث قال: "هناك أيضًا نيكولا تسولوف في الفورمولا 2. لقد فاز بثلاثة سباقات متتالية، ويتضمن ذلك انتصارين متتاليين في السباقات الرئيسية".

وأردف: "في الفورمولا 2، وبسبب نظام الشبكة المعكوسة، من الصعب جدًا الفوز بالسباق القصير والسباق الرئيسي خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة. لكنه نجح في تحقيق ذلك في سيلفرستون".

وأكمل: "لقد حقق ثلاثة انتصارات متتالية، والآن تواجه ريد بُل معضلة جديدة تتعلق بالسائقين".

من جانبه، يرى سائق ريد بُل السابق دايفيد كولتارد أن هذه المشكلة تمثل في الواقع أمرًا إيجابيًا بالنسبة للفريق.

حيث قال: "نعم، لكنها مشكلة جميلة".

وتابع: "إذا كانوا راضين عن السائقين الآخرين، فهناك دائمًا إمكانية مساعدته على الحصول على مقعد في فريق آخر".

كما أكد كولتارد أن ريد بُل تتفوق على منافسيها في هذا الجانب بفضل استثماراتها المستمرة في رياضة المحركات.

ليختتم: "أعتقد أن ريد بُل تتقدم على منافسيها منذ سنوات من حيث استثماراتها في رياضة المحركات وبرنامجها لتطوير السائقين".