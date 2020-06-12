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باريكيللو: على ساينز التعامل مع شعور "القلق" في فيراري

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باريكيللو: على ساينز التعامل مع شعور "القلق" في فيراري
12-06-2020

يعتقد روبنز باريكيللو أنّ التعامل مع الشعور بالقلق سيكون من بين أكبر التحديات التي تنتظر كارلوس ساينز الإبن لدى انتقاله إلى فيراري لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

أعلنت فيراري الشهر الماضي تعاقدها مع ساينز ليحلّ بديلًا عن سيباستيان فيتيل ضمن صفقة متعدّدة الأعوام بدءًا من 2021.

وستُسجّل هذه الخطوة التواجد الأوّل لساينز في صفوف أحد فرق المقدّة، وذلك بعد أن أمضى مسيرته الكاملة حتّى الآن في خطّ الوسط مع تورو روسو، ورينو ومكلارين.

وسبق لباريكيللو التسابق لصالح فيراري بين 2000 و2005، وقال أنّه في حين أنّ ساينز قد يكون متحضّرًا بشكلٍ جيّد للانتقال إلى قلعة مارانيللو، فإنّه لا يزال بحاجة للتعامل مع الشعور بالخوف قبل الانضمام إلى الفريق.

وقال باريكيللو الفائز بـ 11 سباق فورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنّه جاهزٌ من الناحية الذهنيّة والجسديّة، لكنّه يحتاج للتحكّم في شعوره بالقلق".

وأضاف: "سيكون متلهّفًا للبدء. ما أقترحه عليه هو التدرّب على أشياء تساعده على التحكّم في عقله وذهنيّته".

وأردف: "كان التأمّل مصدر نجاحٍ كبير بالنسبة لي من أجل الحفاظ على شعوري بالقلق عند أضع مستوى ممكن. ذلك ما أقترحه عليه".

وأكمل: "عندما تعمل على مستقبلك فإنّ ذلك يزيد من قلقك. عليك العيش في الحاضر من خلال العمل والتأمّل – ذلك ما نجح معي".

ولا يزال على فيتيل وساينز إتمام موسمٍ كاملٍ مع فريقَيهما الحاليين قبل الإقدام على انتقالات 2021، وكذلك الحال بالنسبة لدانيال ريكاردو سائق رينو الذي سيكون بديل ساينز في مكلارين.

وقال باريكيللو أنّه يعتبر إتمام هذه الانتقالات في هذه المرحلة المبكّرة أمرًا غريبًا، خاصة في ظلّ حاجة السائقين للعمل من أجل الحفاظ على تركيزهم في التسابق مع فرقهم الحاليّة.

وقال البرازيلي: "أعتبر أنّه من الجنوني أن تُعلن مسبقًا خططك للمستقبل ومن ثمّ تواصل المشاركة مع فريقك الحالي لعامٍ كامل".

وأضاف: "ذلك أمرٌ صعبٌ من ناحية إدارة حالتك الذهنيّة والعقليّة. من الصعب أن تتواجد في موقعٍ تشعر بأنّك لم تعد تنتمي إليه".

وأكمل: "بالنظر إلى الأخبار السيّئة التي واجهناها، فمن الرائع للمشجّعين أن يروا هكذا أنباء ويقولوا: حسنًا، هناك تغيير! ستعود الأمور إلى نصابها في النهاية".

وأكمل: "لكنّني أجد ذلك مسليًا، كون الفورمولا واحد دائمًا ما كانت الرياضة الأولى التي تعلن عن أشياء لا تكون متحضّرًا لسماعها. آمل أن يكون الجميع سعداء وأن يكون موسم 2021 جيّدًا".

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