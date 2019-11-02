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بات فراي ينضمّ لفريق رينو بدءًا من عام 2020

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بات فراي ينضمّ لفريق رينو بدءًا من عام 2020
من قبل:
, رئيس التحرير
02-11-2019

أعلن فريق رينو المشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد انضمام بات فراي إلى صفوف فريقه التقني بمجرد انتهاء التزاماته التعاقدية الحالية.

ليس من الواضح بعد المسمى الوظيفي لمهندس مكلارين السابق، إذ يرأس القسم التقني في رينو مارشين بودكوفسكي فيما يعمل نيك تشيستر كرئيس تقني لهيكل السيارة.

وبدأ فراي عمله مع رينو عندما كان يُعرف الفريق باسم بينيتون حيث ارتقى إلى دور مهندس السباقات في العام 1992.

وبعدها انتقل إلى فريق مكلارين وأصبح كبير المهندسين داخل الحظيرة البريطانية، قبل انتقاله لفيراري كمدير تقني للهيكل في 2010. وبعد ذلك، ارتقى في مهامه داخل القلعة الحمراء ليُصبح مديرًا للهندسة قبل مغادرته للعمل لفترة قصيرة مع فريق مانور.

وعاد فراي في الآونة الأخيرة للعمل مع مكلارين كاستشاري إلّا أنه غادر صفوفه حيث يستعدّ في الوقت الحالي للانضمام للعمل مع رينو مطلع موسم 2020.

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الكاتب خضر الراوي

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