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فورمولا 1

بات سيموندز كبير القسم التقني في الفورمولا واحد يترك منصبه

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن بات سيموندز كبير القسم التقني في الفورمولا واحد يتجه لترك منصبه بعد عدة سنوات.

بات سيموندز

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

كان سيموندز جزءاً من الفورمولا واحد منذ 2017، بعد أن عمل كجزء من الفريق الذي صاغ القوانين التقنية بهدف تحسين السباقات.

وإضافة إلى مساهماته في قوانين حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة بدءاً من 2022، عمل كذلك على القوانين الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ بدءاً من 2026.

لكن يبدو أن سيموندز قرر أن الوقت قد حان لترك العمل مع الفورمولا واحد.

ورغم عدم إصدار أية تصريحات رسمية، يبدو أنه تم إعلام طاقم العمل في منظمة الفورمولا واحد بتطورات الوضع. حيث بدأ سيموندز فترة الاستراحة الإلزامية مباشرة.

وكانت هناك توقعات بأنه ومع اكتمال العمل على قوانين 2026، فإن هذا هو الوقت المثالي كي يترك سيموندز عمله الحالي.

ومن غير الواضح ما الذي يخطط له سيموندز الذي يقترب من عامه الـ 71، لكنه قد يهدف لترك مهامه اليومية والابتعاد عنها بعض الشيء.

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بات سيموندز

بات سيموندز

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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