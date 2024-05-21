بات سيموندز كبير القسم التقني في الفورمولا واحد يترك منصبه
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن بات سيموندز كبير القسم التقني في الفورمولا واحد يتجه لترك منصبه بعد عدة سنوات.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
كان سيموندز جزءاً من الفورمولا واحد منذ 2017، بعد أن عمل كجزء من الفريق الذي صاغ القوانين التقنية بهدف تحسين السباقات.
وإضافة إلى مساهماته في قوانين حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة بدءاً من 2022، عمل كذلك على القوانين الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ بدءاً من 2026.
لكن يبدو أن سيموندز قرر أن الوقت قد حان لترك العمل مع الفورمولا واحد.
ورغم عدم إصدار أية تصريحات رسمية، يبدو أنه تم إعلام طاقم العمل في منظمة الفورمولا واحد بتطورات الوضع. حيث بدأ سيموندز فترة الاستراحة الإلزامية مباشرة.
وكانت هناك توقعات بأنه ومع اكتمال العمل على قوانين 2026، فإن هذا هو الوقت المثالي كي يترك سيموندز عمله الحالي.
ومن غير الواضح ما الذي يخطط له سيموندز الذي يقترب من عامه الـ 71، لكنه قد يهدف لترك مهامه اليومية والابتعاد عنها بعض الشيء.
بات سيموندز
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
أندريتي تعلن ضم بات سيموندز مع تواصل سعيها للانضمام إلى الفورمولا 1
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 2024
مكلارين تكشف عن كسوة لونية جريئة تكريماً لإيرتون سينا لجولة موناكو
وولف: على هورنر "مراجعة حساباته" فيما يتعلق بخسارة مرسيدس لموظفيها
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات