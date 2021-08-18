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باتون يكشف ردة فعل فراي "الصادمة" حين علم بانتقاله إلى مكلارين

من قبل:
, محرر

كشف جنسن باتون بطل العالم السابق في الفورمولا واحد ردة فعل نيك فراي المدير التنفيذي السابق لدى برون جي بي ومرسيدس، حين علم بانضمامه إلى فريق مكلارين لموسم 2010.

باتون يكشف ردة فعل فراي "الصادمة" حين علم بانتقاله إلى مكلارين

حقق جنسن باتون لقب بطولة العالم في الفورمولا واحد مع فريق برون جي بي، ومن ثم لاحقاً وقع عقداً للانتقال إلى مكلارين كي يقود إلى جانب لويس هاميلتون.

وحينها علق روس برون على ذلك الانتقال واصفاً إياه "بالخطأ الكبير"، أما ردة فعل فراي فكانت مفاجئة للسائق البريطاني.

حيث قال بطل العالم لموسم 2009 ضمن حوار مع برنامج "هاي بيرفورمانس" الإذاعي عبر الإنترنت: "وصلنا إلى مكلارين بعد الفوز بلقب بطولة العالم لموسم 2009. حيث قال الجميع أنها خطوة جنونية، الانتقال للقيادة إلى جانب لويس هاميلتون، حتى أن روس برون قال هذا أيضاً".

وأكمل: "قلتُ لفريقي أنني سأنتقل بنهاية موسم 2009. وتكلمتُ مع نيك فراي الذي بدأ بالصراخ عليّ عملياً! لقد كان أحد المدراء حينها إلى جانب بروس برون".

وتابع: "أذكر أنني ذهبتُ إلى مكتبه وقلت له أنني سأترك الفريق، حيث بدأ بالصراخ عليّ، لكنني حينها ضحكتُ لأنه كان بالفعل موقفاً غير مريح!".

واسترسل: "كنتُ أتفهم شعوره نوعاً ما، وطبيعته القوية. نظر إليّ بنظرة تدل على ’لماذا تضحك عليّ؟’ لكنني في الحقيقة كنت ضمن موقف لم أتوقعه".

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من جهة أخرى، تكلم البريطاني عن ردة فعل بروس التي كانت أهدأ نوعاً ما. لكنه كذلك تفاجأ بالسلبية التي تلقاها بعد قراره ذاك.

فقال: "تكلمت مع روس وكان ودوداً جداً، وقال لي ’أعتقد أنك ترتكب خطأ كبيراً بمزاملة لويس’".

وأضاف مازحاً: "قلت في نفسي ’هذا رائع الكثير من الطاقة الإيجابية هنا!’. لم يكن لدي عقد للموسم التالي، ولم أكن أشعر أن الفريق هو مكاني، وكنت أشعر أن مكاني مع مكلارين".

يشار إلى أن باتون أمضى سبعة مواسم مع مكلارين، أربعة منها كزميل لويس هاميلتون، قبل أن ينتقل الأخير لينضم إلى فريق باتون السابق (برون جي بي الذي بات فريق مرسيدس) وحقق معه نجاحات هائلة.

كما حقق باتون ثمانية انتصارات مع مكلارين، حيث كانت أفضل نتائجه المركز الثاني لموسم 2011، خلف سيباستيان فيتيل سائق ريد بُل.

جنسن باتون

جنسن باتون

تصوير: صور موتورسبورت

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