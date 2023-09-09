باتون يقدم النصيحة إلى نوريس حيال فكرة الانتقال إلى ريد بُل

يتمتع ماكس فيرستابن بهيمنة كبيرة للغاية حالياً على متن سيارة ريد بُل التي لا تُقهر خلال موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد.

ونجح الهولندي بالفوز بعشرة سباقات متتالية بعد ثنائية ريد بُل في مونزا وهو رقم قياسي لم يسجله أحد قبله في تاريخ البطولة.

علاوة على ذلك، فقد أحرزت ريد بُل فوزها رقم 15 على التوالي وهو رقم قياسي أيضاً.

وسط هذه الهيمنة، برزت تكهنات تشير إلى أداء سيرجيو بيريز زميل الهولندي، وعدم قدرته على مجاراة بطل العالم.

كما ظهرت إشاعات ربطت نوريس بمقعد محتمل بديلاً عن المكسيكي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

ورغم أن مكلارين نفت هذا الاحتمال، لكن من المعروف أن كل شيء قابل للتغيير في عالم الفورمولا واحد، ولطالما حصلت انتقالات مفاجئة لعل آخرها كان انتقال فرناندو ألونسو الصادم من ألبين إلى أستون مارتن.

وسُئل باتون كذلك عن أية نصيحة يودّ تقديمها إلى لاندو نوريس سائق مكلارين، الذي أشارت التكهنات لإمكانية انتقاله إلى ريد بُل كزميل للهولندي.

فقال: "المشكلة أنك بحاجة لأن تكون الأفضل للتفوق على بطل عالم. وهذه ما كانت مقاربتي حين قررت الانتقال إلى مكلارين لأنني أردت منافسة لويس الذي كان الأفضل حينها. أعتقد أن هذا ما يجب عليه التفكير فيه".

وأكمل: "إن كان ذكياً، فسيتخذ قراره بناء على مناسبة السيارة لأسلوب قيادته. أعتقد أننا رأينا الكثير من السائقين الذين لم تتناسب السيارة معهم، ما عدا ماكس".

وتابع: "ذلك ليس قراراً سهلاً. إنه لا يقود سيارة قادرة على الفوز حالياً. وربما لن تفوز أيضاً بسباقات العام المقبل".

وأضاف: "عليه التفكير بما بعد 2025. أو أن يضع ثقته بفريق مكلارين. فقد فازوا بالسباقات سابقاً ويمتلكون بطولات وبوسعهم العودة لسكة الانتصارات".

واسترسل: "طالما أنه يرى المستقبل ويعتقد أنه في مكان جيد معهم، فذلك سيمنحه الثقة بالبقاء هناك".

واستكمل: "وإلا، فسيتجه لمنافسة ماكس فيرستابن ضمن فريقه".

واختتم: "لكن هذه ستكون مهمة صعبة للغاية".

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت