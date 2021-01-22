باتون يعود إلى فريق ويليامز للفورمولا واحد بمنصب استشاريّ

شارك باتون للمرة الأولى في الفورمولا واحد مع فريق ويليامز عام 2000، ونجح بتحقيق 15 انتصاراً ومن ثم الفوز بلقب البطولة بعد تسع سنواتٍ، وكان آخر سباق له عام 2017.

وبقي باتن منخرطاً في شؤون رياضة السيارات بعد اعتزاله الفورمولا واحد، حيث ركز على سباقات السيارات الرياضية في كل من "سوبر جي تي" وبطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، وكذلك عبر دعمه لفريق "بريطانيا جي تي".

وسيعود البريطاني رسمياً إلى الفورمولا واحد بدور استشاريّ جديد مع فريق ويليامز وفق ما أعلنه الفريق اليوم.

وسيقدم باتون توجيهات استشارية للفريق، كما سيساعد في تقديم الدعم لبرنامجَي التسابق وكذلك أكاديمية السائقين، كما سيتواجد في عدد من السباقات خلال موسم 2021 علاوة على عمله كمقدمٍ مع قناة "سكاي سبورت اف1".

"يسرني القول مجدداً أنني وقعتُ مع فريق ويليامز" قال باتون.

وأكمل: "عندما كنت بعمر 19 عاماً، كانت تلك لحظة غيرت كامل حياتي، وبالرغم من مرور 20 عاماً، ما زلتُ أشعر وكأنني لم أترك الفريق".

وتابع: "أظهر السير فرانك ويليامز ثقته بي وسأبقى ممتناً له ما حييت، وأنا متحمس جداً لفرصة العودة والعمل على مساعدة الفريق".

واستكمل: "هناك الكثير من العمل الجاد بانتظارنا، وليس لدي أي شك حيال المستقبل الباهر الذي ينتظر الفريق".

ويأتي انضمام باتون كجزء من التعديلات الإدارية التي تلت استحواذ شركة "دوريلتون كابيتال" على الفريق العام الماضي، وخروج عائلة ويليامز من الصورة.

وبات سيمون روبرتس الآن بدور مدير الفريق، أما يوست كابيتو رئيس قسم سباقات السيارات لدى فولكسفاغن فأصبح المدير التنفيذي الجديد.

حيث قال: "لطالما كان جنسن صديقاً للفريق، ومن الرائع الترحيب به ضمن عائلة ويليامز".

وأكمل: "في عام 2000 رأي السير فرانك في جنسن، موهبة واعدة كسائق، ومنحه أولى فرصه في الفورمولا واحد".

واختتم: "إنه أكثر من ملائم للدور، بالنظر إلى موهبته ومسيرته اللامعة التي توجت بتحقيقه لقب بطولة العالم".