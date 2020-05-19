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باتون يشكّ في أن العودة إلى الفورمولا واحد مع رينو ستثير اهتمام ألونسو

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باتون يشكّ في أن العودة إلى الفورمولا واحد مع رينو ستثير اهتمام ألونسو
19-05-2020

شكك جنسن باتون بطل العالم السابق في الفورمولا واحد في أن تثير العودة إلى البطولة مع فريق رينو لموسم 2021، اهتمام فرناندو ألونسو.

بعد تأكيد انتقال دانيال ريكاردو إلى صفوف مكلارين للموسم المقبل، أثيرت الكثير من التكهنات حيال إمكانية عودة محتملة للإسباني بطل العالم مرتين إلى الفئة الملكة مع المصنع الفرنسي.

ولم يشارك ألونسو في سباقات الجائزة الكبرى منذ نهاية موسم 2018، لكنه صرّح منذ فترة وجيزة بأنه "يعرف نوعاً ما" خططه للموسم المقبل.

وفي حال حصل ذلك، فستكون تلك عودته الثالثة إلى رينو، التي أحرز معها لقبيه في 2005 و2006، بالرغم من أن الفريق فشل في الوصول إلى منصة التتويج منذ عودته كفريق مصنعيّ عام 2016.

وشكك باتون - الذي زامل ألونسو في مكلارين موسمَي 2015 و2016 - برغبة الإسباني بالعودة إلى رينو التي لن تمكّنه على الأغلب من منافسة سائقي الصدارة.

فقال في تصريح لقناة "سكاي أف1": "أعتقد أنه لو كانت رينو أقرب إلى المقدمة وكان بوسعه توقع ذلك للموسمين المقبلين، أي أن هناك فرصة للمنافسة على منصة التتويج أو الانتصارات، فإنه كان ليقفز مباشرة ويغتنم الفرصة".

وتابع: "لكنني أعتقد أنها ستكون عملية انتظار طويلة ربما أربع سنوات وأكثر. وهو لا يمتلك هذا الوقت، وليس راغباً بإهدار كل ذلك الوقت".

وأردف: "لست واثقاً من أن هذه هي الفرصة الملائمة له. أعتقد إن كان قادراً على تأمين مقعد مع أحد فرق الصدارة، فبالطبع، سيغتنم تلك الفرصة لإظهار سرعته".

واستكمل: "لم يخسر سرعته وهو بعمر الـ 38. لكن بناء فريق لثلاثة أو أربعة أعوام؟ لا أعتقد أن هذا ما يريده فرناندو".

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وكان ألونسو قد اعتزل منافسات الفئة الملكة نهاية موسم 2018 بهدف السعي وراء سباقات تثير اهتمامه، حيث أحرز الفوز بسباق لومان 24 ساعة مرتين على طريق تحقيقه للقب بطولة العالم في سباقات التحمل "دبليو إي سي".

ورفض الإسباني كذلك إغلاق الباب أمام إمكانية عودته للفورمولا واحد، لكنه قال أنه يريد رؤية المزيد من التنافسية بين الفرق تحت القوانين الجديدة والتي تمّ تأجيلها إلى 2022 بسبب جائحة فيروس "كورونا".

يشار إلى أنّ فلافيو برياتوري مدير فريق رينو السابق قد صرح بأنه ألونسو بات مستعداً بعد كل هذه الفترة خارج حلبات الفورمولا واحد، للعودة إلى الفئة الملكة.

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