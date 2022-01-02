باتون يستهدف قضاء المزيد من الوقت مع فريق ويليامز مع تخفيف قيود كورونا في 2022

شغل بطل العالم السابق منصبًا استشاريًا مع الفريق المتمركز في غروف في 2021، بينما تخطط العلامة البريطانية لدفع الفريق من أجل التقدم إلى مقدمة البطولة تحت إدارة المالك الجديد، دوريلتون كابيتال.

مع ذلك، ومع وضع طواقم الفورمولا واحد ضمن فقاعات حيوية بسبب بروتوكولات مواجهة جائحة كورونا، فقد وجد باتون نفسه غير قادر على الانخراط مع الفريق بالقدر الذي كان يأمُله.

كما تعقّد وضعه أكثر بعض الشيء كونه كذلك عضو من فريق بث قناة "سكاي اف1"، والتي تعمل تحت فقاعتها الحيوية المنفصلة.

لكن ومع الأمل بأن يتم تخفيف قيود كوفيد-19 في 2022، يتمنى باتون أن يكون بوسعه تعزيز المشاركة بدوره مع فريق ويليامز.

حيث قال: "لقد أمضيت بعض الوقت في المصنع وبالطبّع في السباقات حيث أتواجد فيها كذلك".

وأضاف: "يتمحور دوري حول تقديم الاستشارة لبعض الأشخاص المحددين في الفريق. أمضيت الكثير من الوقت مع دايف روبسون، كبير المهندسين، ويوست كابيتو وكذلك مع فريق التسويق".

وتابع: "لكنني لم أمض الوقت الكثير مع السائقين هذا العام كونني لم أتمكن من الدخول إلى حجرة الهندسة، لذلك لم أتمكن كذلك من الدخول إلى المرآب، بسبب الفقاعات الحيوية. لم يكن عامًا سهلًا في الحقيقة. إذ تم السماح لي فقط بالتواجد ضمن منطقة تقديم الطعام والاستضافة لدى الفريق، وذلك كان المكان الوحيد الذي كان بقدوره قضاء الوقت فيه مع المهندسين ويوست".

وأكمل: "كان ذلك الوقت جيّدًا، لكنه كان محدودًا بالتأكيد هذا العام، وهو أمر مؤسف لكلا الطرفين. لكنني سأقوم بما هو أكثر مع الفريق في العام الجديد".