باتون يُثني على فيرستابن ويتكلم حول فكرة ضعف زملاء الهولندي
أضاف جنسن باتون صوته إلى الأصوات التي تناقش تعليقات لويس هاميلتون بأن ماكس فيرستابن لا يواجه زملاء أقوياء كما كان حال البريطاني خلال مسيرته.
أثنى باتون على قدرة فيرستابن في تعديل أسلوب قيادته ليتناسب مع السيارة، مشيراً إلى أنها خصلة لا يمتلكها جميع السائقين.
وصرّح بطل 2009، الذي قاد كزميل لـ هاميلتون ضمن صفوف مكلارين ما بين موسمي 2010 و 2012، بأنه سيكون "أكثر خوفاً" لو قاد في مواجهة فيرستابن.
وخلال الأسابيع المنصرمة، ألقى توتو وولف مدير فريق مرسيدس بتعليقات مفادها أن ريد بُل تطوّر السيارة لصالح فيرستابن، بينما أشار هاميلتون إلى أنه حظي بزملاء أكثر قوة من زملاء فيرستابن.
وقال باتون في تصريح لقناة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن لويس واجه بعض الزملاء الأقوياء جداً. فقد زامل أبطال عالم، بعكس ماكس".
وأكمل: "لكن برأيي، سأكون أكثر خوفاً لو واجهتُ ماكس على متن نفس السيارة. أعتقد أن ذلك لأن السيارة مصممة حول أسلوب قيادته، أو أنه قادر على قيادة سيارة يمنحها له أدريان نيوي".
وتابع: "أعتقد أن أدريان منحه سيارة وقال له ’إنها السيارة الأسرع في العالم. إن تخلصنا من الارتكازية الأمامية فستصبح أبطأ، لكنها ستكون أسهل في القيادة’".
واسترسل: "ماكس قال ’حسناً، عليّ أن أقودها بالطريقة التي صُممت بها، وعليّ قيادتها بأسرع ما بوسعي’. لذا أعتقد أنه ممتاز في هذه الناحية. أعتقد أن الكثيرين يعانون في منافسة هذه الخصلة".
الفائز بالسباق، جنسن باتون مع لويس هاميلتون، مكلارين
تصوير: صور موتورسبورت
وتعليقاً على الجدل الذي تسبب به هاميلتون، قال باتون: "من الصعب التعليق. أعتقد أن لويس زامل سائقين أصعب (مما واجهه ماكس). رغم ذلك، لم أكن لأرغب بمواجهة ماكس!".
وأكمل: "إنهم جميعاً سائقون مذهلون، الأفضل في العالم. وبعضٌ من أقوى ما شهدته الفورمولا واحد في تاريخها. أتمنى لو كانت هناك منافسة أكبر على الصدارة، ما بين ماكس، لويس، فرناندو (ألونسو)، أولئك الثلاثة بالنسبة لي هم الأقوى".
واختتم: "لكن هذه هي طبيعة الفورمولا واحد. إنها سباق تقني، وريد بُل تفوقت عليهم بعدل، وهم يقومون بعمل رائع حالياً".
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