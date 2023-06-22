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باتون يُتوِّج فيرستابن باللقب وسط "عدم ثبات" أداء بيريز

يرى جنسن باتون بطل العالم السابق في الفورمولا واحد أن سيرجيو بيريز غير قادر على اللحاق بزميله ماكس فيرستابن ضمن منافسات موسم 2023، مشيراً أن اللقب بات "بالتأكيد" بين يدي الهولندي.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، ريد بُل

قدم بيريز سلسلة تأديات أقل من المتوقع منذ أن حقق قطب الانطلاق الأول لجولة ميامي. وبعد خسارته لصالح فيرستابن في ذلك السباق رغم انطلاق متصدر البطولة من المركز التاسع، فشل المكسيكي في الوصول للقسم الثالث من التصفيات خلال ثلاث جولات متتالية.

هذه المعاناة كانت تعني أن بيريز لم يسجل إلا أقل من ثُلث مجموع نقاط الفريق مقارنة بزميله.

"حين يرى ماكس زميله يعاني، فذلك يمنحه الثقة" قال باتون حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال توقعاته لموقع بيريز الحالي.

وأكمل: "مع مرور ثلاث جولات دون اللحاق بـ ماكس، فسيختفي من المنافسة، وسيختفي اللقب كذلك".

وتابع: "ما الذي حصل مع تشيكو؟ آمل أن يعود مجدداً. جميعنا نريد منافسين لـ ماكس، نريد رؤية سباقات جيدة من تشيكو".

وأردف: "إنه سريع حقاً، لكن أداءه غير ثابت وذلك يضرّه بالتأكيد".

وضمن معرض كلامه مع قناة سكاي سبورتس بعد جولة كندا، أشار بطل العالم لموسم 2009، أنه كان يتوقع "المزيد" من بيريز، حيث لم يفلح المكسيكي إلا في التقدم للمركز السادس بعد انطلاقه من المركز 12 وذلك بفضل الاستراتيجية وليس بفضل تجاوزاته.

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال مقدار احتمالية فقدان بيريز لمقعده، خاصة مع طبع هيلموت ماركو الناريّ فيما يتعلق بتغيير السائقين، ردّ باتون: "لا أعتقد أن هناك خطورة حتى نهاية الموسم".

وأكمل: "لكن مع نهاية الموسم، من يدري؟ من سيضع مكانه؟ ذلك سؤال صعب".

وتابع: "من الواضح أن لديهم دانيال ريكاردو، لكنني لا أعلم إن كان يرغب بذلك المقعد".

واسترسل: "هل سيجلبون أحد سائقي ألفا تاوري، وإن حصل، فمن سيكون؟ لا يبدو أن (نيك) دي فريز منافس بما يكفي، وهل سيضعون (يوكي) تسونودا في الفريق الرئيسي؟".

واختتم: "إنه سؤال صعب بالنسبة لهم، لكنني أتفهم موقف تشيكو. لأنه كان أقل من المستوى المطلوب على مدار ثلاثة سباقات متتالية، وذلك موقف صعب".

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